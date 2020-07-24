Больное видится на расстоянии: Минздрав предложил ввести заочные медосмотры

Контроль опьянения и состояния здоровья водителей такси, автобусов и другого транспорта можно доверить приборам и проводить дистанционно, полагают в Минздраве. Специалисты ведомства разработали законопроекты, позволяющие проводить предрейсовые медосмотры удаленно, выяснили «Известия». Какая техника и каким образом будет для этого использоваться, пока неясно: в Минздраве обещают выпустить отдельный акт, где это будет расписано. Пока что же под формулировки законопроектов подходят даже «умные часы», указывают эксперты.

Прибор вместо врача

Поправки в Трудовой кодекс и закон об «Основах охраны здоровья граждан в РФ» Минздрав направил на рассмотрение в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. «Известия» ознакомились с письмом за подписью заместителя министра Олега Салагая. В документе чиновник просит специалистов института «рассмотреть указанные законопроекты и при отсутствии замечаний согласовать в возможно короткий срок».

Министерство предлагает внести в законодательство норму о том, что обязательные медосмотры водителей в начале и в конце рабочего дня допускается проводить «с использованием технических средств, в том числе медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников». Из текста законопроекта и пояснительной записки неясно, о каких именно приборах идет речь, и нужно ли медицинское образование для анализа данных. Особенности использования технических средств будут установлены отдельным актом ведомства, следует из текста законопроекта.

В пояснительной записке уточняется, что возможность проводить медосмотры дистанционно не отменяет традиционных очных обследований. Изменения заработают с момента принятия проектов федеральных законов, также уточнено в документе.

Сейчас проект проходит согласование с заинтересованными ведомствами, и комментарии преждевременны, заявили «Известиям» в пресс-службе Минздрава. Редакция также направила запрос в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Справка «Известий» Действующий сегодня порядок медосвидетельствования водителей предусматривает, что его проводят очно — либо в специализированной организации, имеющей лицензию, либо этим занимается штатный медик с высшим или средним образованием. Утвержденный Минздравом порядок подразумевает две группы задач: выявление признаков опьянения или его остаточных явлений (в том числе с помощью лабораторных и инструментальных исследований) и общее состояние здоровья. При проверке последнего водителя спрашивают о жалобах, осматривают его, измеряют температуру, давление, пульс.

Наперегонки с депутатами

Ранее дистанционные медосмотры водителей предлагали ввести депутаты Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Игорь Ананских («Справедливая Россия») — соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 15 июня. Документ предполагал проведение осмотров с помощью технологий телемедицины. Если такое обследование покажет, что в состоянии здоровья водителя есть отклонения, в том числе признаки употребления алкоголя или наркотиков, предполагалось направлять водителя на очный медосмотр и химико-токсикологическое исследование.

В законопроекте Минздрава предлагается использовать «технические средства», а в документе от депутатов — «дистанционный медосмотр с использованием телемедицины», обратила внимание доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Разница в том, что телемедицина предполагает участие медицинского работника, хоть и дистанционное. А автоматический контроль — нет. Конечно, есть риск, что система будет получать недостоверные данные, и это угроза безопасности. С другой стороны, сейчас и очные медосмотры часто проводятся формально, — рассуждает эксперт.

В целом же логика обоих законопроектов одинакова, полагает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Не исключено, что в некоторых компаниях к традиционному медицинскому осмотру шоферов добавится регулярное удаленное медицинское освидетельствование.

— Скорее всего, на практике это будет выглядеть как установка датчиков на рабочем месте водителя, которые будут считывать основные показатели здоровья. Наиболее вероятно, это будут показатели пульса и дыхания, что позволит предотвратить аварии и сохранить человеческие жизни, — предположил эксперт.

Впрочем, какие именно приборы могут использоваться, без дополнительного разъяснения Минздрава пока непонятно, отметил он. Из редакции законопроекта получается, что это может быть что угодно: под определение «технические средства» подходят даже «умные» часы и несертифицированные алкотестеры, считает Алим Бишенов. Для перевозчиков новация может обернуться дополнительными издержками и стать причиной роста цен, отметил эксперт.

Дистанционный формат мог бы сделать прохождение медосмотров более комфортным, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

— Например, сейчас водители такси агрегаторов или небольших компаний не могут организовать медосмотры на собственной территории. У них нет необходимых средств, компетенций и персонала для этого. Отправка персонала в специализированные организации может занимать значительное время. Внедрение технических средств дает возможность по-новому организовать систему реального мониторинга здоровья работника и сократить расходы средств и времени для его реализации, — считает эксперт.

В апреле депутаты Госдумы от «Единой России» предлагали завершить работу над законопроектом о дистанционном медицинском осмотре для водителей. Об этом говорилось в официальных предложениях фракции по итогам встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Закон о дистанционном обследовании необходим из-за дефицита медицинских кадров, поясняли единороссы.