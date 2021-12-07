Прямой эфир
Мир
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Общество
Попова сочла преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
Общество
В ГД оценили подготовку предложений о компенсации инфляции для пенсионеров
Общество
В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год
Общество
Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Общество
Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Мир
Суд на Украине утвердил ходатайство о задержании Поклонской
Мир
В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»
Общество
Полицейский рассказал о задержании стрелявшего в московском МФЦ

В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад выдумал «российскую угрозу» с целью мотивировать постепенную интеграцию Швеции с НАТО и Соединенными Штатами, считает шведский политолог и почетный профессор Университета Умео Пэр Саландер. Своим мнением он поделился в опубликованной 5 декабря статье издания Dagens arena.

По словам ученого, проанализировав недавние заявления шведских политиков и их реальные действия на международной арене, можно сделать лишь один вывод — о «длинной руке» Вашингтона в Северной Европе.

Договор построже денег: зачем НАТО нагнетает напряженность вокруг Украины
И почему организация не вступится за Киев в случае большой войны

При этом Саландер отметил, что все сообщения о якобы исходящей от Москвы угрозе для Швеции могут содержать в себе лишь небольшой элемент правды, который касается исключительно раскола шведского общества.

Одновременно с этим политолог напомнил о регулярном участии Стокгольма в военных учениях НАТО в Балтийском море. Он также уточнил, что ополченцев на Готланде обучают американские морпехи.

«Предполагаемая российская агрессия — это не более чем сеющая раскол конструкция, призванная мотивировать постепенную интеграцию Швеции с США и НАТО», — резюмировал Саландер.

4 декабря российское посольство в Соединенных Штатах заявило, что РФ никому не угрожает, а перемещать свои войска по своей же территории — это суверенное право любого государства. Там отметили, что именно НАТО продвигает все ближе свою военную инфраструктуру и вооруженные силы к границам России, а также напомнили, что весной прошлого года официальные лица США уже выступали с точно такими же заявлениями, которые в итоге оказались ложными.

Ранее в тот же день американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Издание сослалось на спутниковые снимки и сообщило, что силы РФ сосредоточены в четырех точках.

До этого в ряде западных СМИ заявили о возможном российском «вторжении». В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021