В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»

Запад выдумал «российскую угрозу» с целью мотивировать постепенную интеграцию Швеции с НАТО и Соединенными Штатами, считает шведский политолог и почетный профессор Университета Умео Пэр Саландер. Своим мнением он поделился в опубликованной 5 декабря статье издания Dagens arena.

По словам ученого, проанализировав недавние заявления шведских политиков и их реальные действия на международной арене, можно сделать лишь один вывод — о «длинной руке» Вашингтона в Северной Европе.

При этом Саландер отметил, что все сообщения о якобы исходящей от Москвы угрозе для Швеции могут содержать в себе лишь небольшой элемент правды, который касается исключительно раскола шведского общества.

Одновременно с этим политолог напомнил о регулярном участии Стокгольма в военных учениях НАТО в Балтийском море. Он также уточнил, что ополченцев на Готланде обучают американские морпехи.

«Предполагаемая российская агрессия — это не более чем сеющая раскол конструкция, призванная мотивировать постепенную интеграцию Швеции с США и НАТО», — резюмировал Саландер.

4 декабря российское посольство в Соединенных Штатах заявило, что РФ никому не угрожает, а перемещать свои войска по своей же территории — это суверенное право любого государства. Там отметили, что именно НАТО продвигает все ближе свою военную инфраструктуру и вооруженные силы к границам России, а также напомнили, что весной прошлого года официальные лица США уже выступали с точно такими же заявлениями, которые в итоге оказались ложными.

Ранее в тот же день американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Издание сослалось на спутниковые снимки и сообщило, что силы РФ сосредоточены в четырех точках.

До этого в ряде западных СМИ заявили о возможном российском «вторжении». В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».