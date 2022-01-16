Песков ответил CNN на вопрос о возможном выводе оружия из Калининграда

Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области. Об этом 16 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда, поскольку Калининград является территорией России», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Недавно состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее, 10 января, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон открыт для обсуждения вопросов размещения ракет в Европе.

До этого, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии американской администрации, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва эти обвинения отвергла, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.