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В 19Fortyfive раскрыли план Запада по нейтрализации Калининграда в войне с РФ

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Запад может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом 23 января рассказала аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для портала 19Fortyfive.

На то и дивизия: в Калининграде завершают создание нового соединения
По словам экспертов, усиление российской группировки на территории эксклава станет ответом на развертывание сил НАТО в странах Балтии

По ее словам, граничащая с Польшей и Литвой территория может принести НАТО «много головной боли». В регионе расположены российские вооружения, в том числе истребители с крылатыми ракетами и высокоточные комплексы «Искандер-М».

Колумнист добавила, что в Калининграде дислоцируется большой контингент российских военных кораблей.

Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры в отношении Калининграда, полагает автор статьи. По ее мнению, «эффективным» ответом на российские вооружения может стать покупка Польшей и Литвой американских зенитных комплексов Patriot, самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams.

Как отмечает Уайт, Литва не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, но ей все равно необходимо поставить как минимум системы противоракетной обороны.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области. Эта территория принадлежит РФ, напомнил он.

За день до этого шведские военные сообщили о наращивании видимой деятельности на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности в отношениях между НАТО и Россией. Готланд — самый большой остров Швеции, имеет стратегическое значение и находится примерно в 330 км от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.

В декабре 2021 года шведский политолог и почетный профессор Университета Умео Пэр Саландер сообщил, что Запад выдумал «российскую угрозу» с целью мотивировать постепенную интеграцию Швеции с НАТО и Соединенными Штатами. По словам ученого, проанализировав недавние заявления шведских политиков и их реальные действия на международной арене, можно сделать лишь один вывод — о «длинной руке» Вашингтона в Северной Европе.

4 декабря российское посольство в Соединенных Штатах заявило, что РФ никому не угрожает, а перемещать свои войска по своей же территории, а это суверенное право любого государства.

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