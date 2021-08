Угнать в неметчину: кто стоит за попытками «кёнигсбергизации» Калининграда

На днях глава МИДа России Сергей Лавров посетил Калининград. Выступая перед студентами и преподавателями Балтийского федерального университета, он подчеркнул: «Мы знаем, что некоторые наши зарубежные партнеры, идеологи, пытаются насаждать так называемую кёнигсбергскую идентичность» . Таким образом, проблема «ползучей кёнигсбергизации» региона, о которой давно уже говорят местные общественники, была обозначена на самом высоком уровне. Что это значит и чем угрожает угрожает российскому Калининграду — разбирались «Известия».

Кто тянет лапы к Калининградской области?

По словам Сергея Лаврова, Россия приветствует деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами, однако не потерпит идеологических провокаций . «Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить. Но если под видом деятельности различных институтов гражданских обществ будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешаться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции. Мы их не потерпим», — предупредил глава российского МИДа. В связи с этим калининградский журналист Андрей Выползов сказал «Известиям», что в тема «германизации» самого западного региона России публично прозвучала на столь высоком уровне едва ли не впервые. Сам Выползов за минувшие годы подготовил десятки материалов на эту тему.

Угнать в неметчину_1 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с преподавателями и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде Фото: ТАСС/Виталий Невар

Однако на протяжении последних десятилетий проблема «кёнигсбергизации» в Калининграде игнорировалась, а тех, кто старался на нее указать, подвергали осмеянию, называли маргиналами, обвиняли в погоне за дешевым пиаром. Между тем, как отмечает Выползов, в регионе успела сложиться самовоспроизводящаяся община так называемых евророссиян — людей с двойной идентичностью. Они придают исключительное значение факту, что до 1945 года регион их проживания принадлежал Германии. «Таких людей не очень много, но зато они весьма активны. «Евророссияне» очень представлены в сферах местного туризма, в калининградских СМИ, в ИТ, в потребительской коммерции, в соцсетях. В их среде царит настоящий культ прежней Восточной Пруссии, ее символики, наблюдаются постоянные апелляции к старому доброму прошлому. Молодежи исподтишка пытаются промыть мозги — мол, региону вредит пребывание в составе России, что надо стремиться к самостоятельности... Естественно, такие настроения не возникают на пустом месте — они активно поощрялись германскими НКО, действовавшими в Калининградской области под видом культурного сотрудничества», — рассказывает журналист.

Политолог, шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.ru, член общественной палаты Калининградской области Александр Носович подтвердил «Известиям», что есть силы, заинтересованные в том, чтобы перевести естественный интерес жителей Калининграда к прошлому своего города в политическое русло. «Эта работа ведется не на массовую аудиторию — большинство населения Калининградской области вполне лояльно относится к российскому государству, — а на относительно небольшую часть общества. Адресатом политики «германизации», или «кёнигсбергизации», в тех случаях, когда она проводится сознательно, является некоторое количество людей из среды городской гуманитарной интеллигенции. Их число назвать сложно — от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Это люди творческих профессий и люди, оппозиционно настроенные по отношению к российской власти. Для них политизация исторической памяти является своего рода позитивной повесткой, а городской замок, узкие средневековые улочки, черепичные крыши, кирхи являются символами сложившейся в их среде своеобразной сектантской идеологии» , — подчеркивает Носович.

Угнать в неметчину_2 Указатель на немецком языке у развалин оборонительных укреплений форта № 5 «Король Фридрих Вильгельм III» в Калининграде Фото: TASS/URA.RU/Владимир Андреев

Пропагандой этих идей занимались в том числе и зарубежные структуры, действовавшие на территории российского региона. «Больше всего участием в такого рода делах по насаждению германизации отметился в свое время «Немецко-русский дом » — НКО, финансировавшаяся как правительством ФРГ, так и рядом частных немецких организаций (организации был присвоен статус иноагента. — «Известия » ). В свое время с «Немецко-русским домом» было связано несколько скандалов, разразившихся на территории региона. После того как в Москве осознали наличие проблемы, началась работа по ее решению.

В конечном счете те калининградцы, кто способствовал иностранным НКО в работе по «кёнигсбергизации», фактически стали в городском сообществе маргиналами. Люди, так или иначе получающие деньги из госбюджета, получили четкий сигнал: попытки формирования альтернативной региональной идентичности, заменяющей общероссийскую, будут восприниматься в качестве красной линии, заступать за которую нельзя. Но, судя по тому, что сказал Сергей Лавров, выступая на прошлой неделе в областном университете, российская власть по-прежнему отслеживает ситуацию и окончательно закрытым и решенным этот вопрос не считает», — резюмирует Носович.

Не только Германия, но и Польша с Литвой

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» отметила, что Калининград уникален по многим позициям. «Для России Калининград имеет особо важное геостратегическое положение, ведь он окружен не просто странами Евросоюза, но членами НАТО, причем настроенными по отношению к России откровенно недружественно. Это приводило к сложностям для жителей региона, ведь Калининград и Россия никогда не были инициаторами вводимых ограничений. И да, в регионе все-таки сформировалась некая особая социокультурная идентичность. В советский период была ярко выражена тенденция к борьбе с наследием нацистского и прусского прошлого региона, что проявлялось, например, в переименовании населенных пунктов. Но в 1990-е годы вдруг появился интерес к довоенной истории области. В городе Черняховске в это время, например, было создано общество «инстербургцев», которое, однако, не заявляло о сепаратизме. Всегда найдутся люди, даже если они и в меньшинстве, кто видит будущее этого региона в некоем европейском пути», — отмечает Еремина.

Угнать в неметчину_3 Копия часов фирмы «Симменс» (изготовлена в Штутгарте), установленных на соборе в 1924 году, но разрушенных при бомбовых налетах британской авиации на Кенигсберг в 1944 году Фото: ТАСС/Игорь Зарембо

Россия всегда успешно справлялась с освоением различных изначально инокультурных территорий. «Задаче освоения Калининградской области в свое время очень послужило напоминание о том, что когда-то на землях позднейшей Восточной Пруссии проживало славянское население. Число тех жителей области, кто считает себя русским и связывает свое будущее с Россией, прежде всего среди молодежи, составляет, судя по данным исследований, не менее 90%. Но все-таки попытки ползучей « кёнигсбергизации » продолжаются, и тут не обходится без усилий со стороны Германии, Польши и Литвы», — отмечает Еремина. По ее словам, тенденция к «германизации» проявляется даже в переименовании ряда кафе, ресторанов, отелей и прочих объектов. «В самом Калининграде внятных политических сил, готовых отстаивать идеи сепаратизма, нет. Но очевидно, что существуют различные общественные организации, которые могут быть использованы германскими, литовскими и польскими политиками для размывания российской идентичности в регионе», — отмечает эксперт.

Руки загребущие

Действительно, интерес к Калининграду проявляют не только в Германии. В Литве, например, на протяжении десятилетий большие средства вбрасывались в финансирование «исследователей», доказывавших, что Калининградская область должна принадлежать именно этой прибалтийской республике. Сконструирована псевдоисторическая теория о «Малой Литве», которая якобы принадлежит России незаконно. Захватнические устремления демонстрируют и в Польше, причем выражают надежду, что гипотетический вооруженный конфликт России и НАТО позволит Варшаве прибрать к рукам Калининградскую область.

Так, Gazeta Polska выступила с утверждением, что вооруженный конфликт с НАТО Россия якобы может начать именно с территории Калининградской области в связи с ее удобным стратегическим положением. На американском военно-аналитическом портале Overtdefense.com была опубликована статья, автор которой (президент Ассоциации студентов гуманитарного права Ягеллонского университета, некто Войех Л.), ссылаясь на американское НКО «Военно-м орской аналитический центр», описал план «ликвидации российских войск в Калининградской области». Данный план включает в себя ракетные удары по месту дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» (с припиской «чтобы не дать Москве возможность вести ограниченную ядерную войну»), а также зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». В наземной же операции по оккупации Калининградской области значительная роль отводится польской армии.

Угнать в неметчину_4 Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» во время тренировки по боевой готовности в Калининградской области Фото: ТАСС/Виталий Невар

По мнению Андрея Выползова, описанный сценарий принадлежит именно Польше, которая хочет «генерал-губернаторствовать» в Калининградской области даже больше, чем немцы. «Военно-диванное панство вновь напомнило о себе, сочинив сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области. Поскольку творение вышло на американском портале, то многие решили, что это дело рук Пентагона. Как бы не так. Осуществить «ликвидацию российских войск » в Калининградской области мечтают именно поляки. Это видно прежде всего по началу статейки, где в скобках дано вдруг слово по-русски «королевец»! Ведь именно поляки, именуя Калининград Крулевцем (Królewiec), намекают, что это «исторически польские земли». Да и доклад, на который ссылается штатовский портал, сделан известным в Польше военным аналитиком Конрадом Музыкой, который учился в лондонском вузе славянских и восточноевропейских исследований, а теперь позиционирует себя консультантом по ВС России и Белоруссии», — отмечает журналист.