Земля «солнечного камня»: как добывают янтарь в Калининграде

Это — не цементный завод и не гигантская стройка, а единственное в мире место, где янтарь добывают в промышленных количествах. Комбинат «Янтарный» находится под Калининградом, в поселке, названном в честь «солнечного камня», и работает еще с советских времен. Как выглядит это производство — в галерее портала iz.ru