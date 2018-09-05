Земля «солнечного камня»: как добывают янтарь в Калининграде

Это — не цементный завод и не гигантская стройка, а единственное в мире место, где янтарь добывают в промышленных количествах. Комбинат «Янтарный» находится под Калининградом, в поселке, названном в честь «солнечного камня», и работает еще с советских времен. Как выглядит это производство — в галерее портала iz.ru
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Местное месторождение считается крупнейшим в мире. Комбинат на берегу Балтийского моря был основан еще в 1947 году
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Добыча янтаря здесь ведется открытым карьерным методом — иногда камень приходится поднимать с глубины 50 м
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Производство тщательно охраняют, в том числе и от нелегальных охотников за янтарем, которые потом продают камень туристам
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Добытые минералы делят на три класса — поделочный, прессовочный и лаковый. Зависит это от размеров камня: под пресс идут самые мелкие фрагменты
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Сегодня на долю местного камня приходится около 65% мирового рынка янтаря
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Здесь же, в цехах, янтарь обрабатывают. В том числе на комбинате работает научная лаборатория, сотрудники которой разрабатывают новые технологии по обработке мелких фрагментов камня
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Впрочем, сама по себе добыча янтаря в этих местах имеет многовековую историю — впервые янтарные цеха в районе Калининграда (тогда — Кенигсберга) появились еще в XVII веке
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Особым спросом на мировом рынке местный янтарь пользуется у китайских ювелиров — за особенно ценные камни они готовы платить не меньше, чем за золото
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Средний возраст калининградского минерала — около 50 млн лет, в год сотрудники комбината добывают в среднем около 300 т «солнечного камня»
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Умение обрабатывать янтарь — не менее важно, чем технологии его добычи. После 1990-х годов профессия янтарщика в России почти исчезла. Сейчас по-прежнему приходится искать и заново обучать людей, способных «найти подход» к камню
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