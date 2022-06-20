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Экс-дипломат назвал самоубийственным решение Литвы по Калининграду

Экс-дипломат Ищенко назвал самоубийственным решение Литвы по транспортной блокаде Калининграда
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Решение Литвы по транспортной блокаде Калининграда является самоубийственным и противоречит международному праву, гарантирующему любой стране доступ к своему эксклаву. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил экс-дипломат Украины Ростислав Ищенко.

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«Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli [повод для объявления войны]. Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию», — сказал он в колонке для «Украины.ру».

Ищенко отметил, что партнеры Литвы могут проигнорировать эту юридическую норму, так как Россия по-прежнему обладает доступом к Калининграду по морю. Однако, по его словам, данная позиция является несостоятельной, так как международное право требует сохранения и сухопутного транзита.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из Евросоюза, в которые входят стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Согласно предварительным оценкам, это составляет от 40% до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда станут бумерангом для стран Балтии. По ее словам, Литва, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты, очередной раз выстрелила себе в ногу.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита. Кроме того, он назвал запрет Литвы на транзит незаконным.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Калининградская область является полуэксклавом России, так как не имеет с ее основной территорией общей сухопутной границы, но соединена с ней морем.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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