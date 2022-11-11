Politico сообщила о поддержке стран НАТО заявки Украины на вступление в альянс
Страны НАТО, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Решение было принято на закрытой встрече в Брюсселе в октябре, сообщает издание Politico 11 ноября.
«[Глава Пентагона] Ллойд Остин признал стремление Украины вступить в НАТО, но сказал, что не видит никаких решений в краткосрочной перспективе», — сообщила газета, ссылаясь на отчет о встрече лидеров альянса.
Отмечается, что все остальные участники НАТО поддержали заявку Украины.
31 октября стало известно, что Украина подписала с Чехией декларацию о вступлении в НАТО для ускорения интеграции страны в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона намерена стремиться к подписанию подобных деклараций с другими странами.
29 октября глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев сообщил, что украинские дипломаты на всех уровнях по поручению Зеленского ведут переговоры с государствами — членами НАТО о вступлении в альянс.
В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что заявка Украины в НАТО выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».
В июне НАТО официально назвало Россию основной угрозой своей безопасности.