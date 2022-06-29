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НАТО официально назвало Россию главной угрозой своей безопасности

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НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности в среду, 29 июня, на саммите «большой двадцатки» в Мадриде. Это подтверждает декларация саммита.

«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», — подчеркивается в заявлении.

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что это неслучайно.

«Весть о том, что НАТО теперь уже официально закладывает в свои нормативные документы положение, что Россия является «самой существенной угрозой», не является случайностью. Мы видим несколько обстоятельств, которые привели к фиксации подобного тезиса. Во-первых, тем самым закрепляется то, что уже сложилось на практике: политика усиливающегося санкционного давления на Россию, как экономического, так и военно-политического», — подчеркнул он.

Кроме того, Новиков обратил внимание на то, что перемещается тезис о российской стороне как о «главной стратегической угрозе» из внутриполитических документов США в международные, которые формулируются на сегодняшний день уже целым блоком стран.

«Есть и третий момент, который стоит выделить. Фиксируя, что «большую угрозу» западному миру представляют Россия и Китай, в НАТО приняли решение, что с одинаковой силой развертывать борьбу и против Москвы, и против Пекина нет возможности, нет достаточных для этого ресурсов, что это чревато», — подчеркнул парламентарий.

По этой причине случилась некоторая дифференциация, когда готовность бороться с Россией выпячивается слишком ярко, а тезисы, имеющие противостояние с Китаем, смягчаются, пояснил Новиков.

НАТО рассчитывает на удержание контактов с Российской Федерацией для сокращения рисков и предотвращения эскалации. Об этом 27 июня заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отметив, что полноценный диалог всё же невозможен.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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