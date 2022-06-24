Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 24 июня заявил, что европейские страны объединяются для войны с РФ.

«Когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас так же, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией», — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата не будет иметь никаких практических последствий. Кроме того, он считает данное решение унизительным для Евросоюза, «так как представить себе любые другие страны, находящиеся от копенгагенских критериев столь далеко, как Украина и Молдавия, невозможно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата является внутренними европейскими делами. При этом он выразил надежду, что данная ситуация не приведет к дальнейшему ухудшению отношений России с союзом, потому что они и так уже изрядно подпорчены.