Кремль отреагировал на предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

Предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС) является внутренними европейскими делами. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«...это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно», — сказал он на брифинге.

Также Песков выразил надежду, что данная ситуация не приведет к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС, потому что они и так уже изрядно подпорчены.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации. Со своей стороны, президент Молдавии Майя Санду также назвала историческим решение Евросовета предоставить республике статус страны — кандидата на вступление в ЕС.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата не будет иметь никаких практических последствий. Кроме того, он считает данное решение унизительным для Евросоюза, «так как представить себе любые другие страны, находящиеся от копенгагенских критериев столь далеко, как Украина и Молдавия, невозможно».

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