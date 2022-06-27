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Столтенберг назвал полноценный диалог с Россией невозможным

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Benoit Doppagne
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Признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен. Об этом 27 июня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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«Лидеры [НАТО] утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности», — сказал он на пресс-конференции, предваряющей саммит НАТО в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня.

Столтенберг сообщил, что в НАТО на данный момент не видят возможности для диалога с Россией, при этом отметив необходимость наличия каналов связи, «чтобы предотвращать инциденты, конфликтные ситуации». Он предположил, что в будущем эти каналы можно будет использовать для обсуждения темы контроля над вооружениями.

Ранее, 18 июня, генсек НАТО заявил, что Россию назовут «угрозой безопасности миру» на ближайшем саммите альянса. Он отметил, что в рамках мероприятия будет представлена новая стратегическая концепция, в которой также будет упомянут Китай ввиду обеспокоенности альянса усилением страны.

Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь отметил, что миру уже на протяжении 30 лет угрожает НАТО. Он подчеркнул, что его тезис доказывают войны в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии и попытка госпереворота в Венесуэле, как и удавшийся госпереворот на Украине, ее дальнейшее военное освоение со стороны НАТО.

До этого, 15 июня, Столтенберг сказал, что главы минобороны стран — членов НАТО обсудят дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении. Он отметил, что альянс готовит новые схемы для обороны. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия НАТО на востоке в целях расширения возможностей и повышение боеготовности.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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