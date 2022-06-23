Пушков заявил об угрозе со стороны НАТО всем странам мира

Североатлатнический альянс на протяжении трех десятков лет угрожает всем странам мира. Об этом заявил 23 июня российский сенатор Алексей Пушков.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что Россия для альянса больше не партнер, а «угроза миру и безопасности».

«Для НАТО отовсюду якобы — одни угрозы. Но дело в том, что вот уже 30 лет, как миру угрожают прежде всего сам альянс и входящие в него страны», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Также Пушков подчеркнул, что его тезис доказывают войны в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане, к тому же необьявленная война в Сирии и попытка госпереворота в Венесуэле, как и «удавшийся госпереворот на Украине и ее дальнейшее военное освоение со стороны НАТО».

Ранее, 18 июня, Йенс Столтенберг заявил, что Россию назовут «угрозой безопасности миру» на ближайшем саммите альянса, который пройдет 29–30 июня в Мадриде. Он отметил, что на саммите будет представлена новая стратегическая концепция, в которой также будет упомянут Китай ввиду обеспокоенности альянса усилением страны.

В то же время Столтенберг пообещал, что НАТО продолжит оказывать помощь Украине. Он также упомянул, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности.

Кроме того, старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот заявила, что на саммите НАТО будет объявлено о новой расстановке сил в Европе, поскольку за 12 лет после принятия последней концепции расстановки сил альянса, геополитический ландшафт значительно изменился.

17 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о грубом нарушении со стороны НАТО под руководством США обязательств не укреплять свою безопасность за счет других. Он отметил, что результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО агрессивно «наращивает мускулы», затягивая к себе в сети ранее нейтральных Финляндию и Швецию.

15 июня Столтенберг заявил, что главы минобороны стран — членов НАТО обсудят дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении. Он отметил, что альянс готовит новые схемы для обороны. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия НАТО на востоке в целях расширения возможностей и повышение боеготовности.