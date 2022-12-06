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В Черногории подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО

Владимир Зеленский заявил о подписании с Черногорией декларации о поддержке вступления в НАТО
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl
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Чехия поддержала вступление Украины в Североатлантический альянс. О подписании соответствующего документа 5 декабря сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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«Новая декларация о поддержке евроатлантического курса Украины. Третья по счету. Сегодня подписана с Черногорией», — сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее аналогичную декларацию подписали Чехия и Бельгия.

11 ноября стало известно, что страны НАТО, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в НАТО. В то же время глава оборонного ведомства США Ллойд Остин признал, что не видит возможности в краткосрочной перспективе удовлетворить амбиции Киева.

29 октября глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев сообщил, что украинские дипломаты на всех уровнях по поручению Зеленского ведут переговоры с другими государствами о вступлении в альянс.

13 октября глава минобороны Украины Алексей Резников после встречи со Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО. Министр также выразил мнение, что вступление в альянс «откроет новые горизонты» для Киева.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что принятие Украины в альянс сейчас несвоевременно.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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