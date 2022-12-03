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Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
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Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Президент Франции Эммануэль Макрон 3 декабря в беседе с телеканалом TF1 заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России.

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«Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — отметил он.

Макрон также добавил, что странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

«Этот вопрос будет частью дискуссий о мире, и нам надо готовиться к тому, что произойдет после [украинского конфликта], и думать о том, как мы сможем защитить наших союзников и одновременно дать России гарантии ее собственной безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров», — резюмировал французский лидер.

Ранее, 2 декабря, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

1 декабря Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни. В Кремле в свою очередь отметили, что в планах Путина пока нет разговора с Макроном. Он также признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и Стамбуле.

30 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине. Кроме того, отметил Блинкен, такая политика поможет дать Украине сильную сторону в переговорах с Россией.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

31 октября Владимир Путин указал, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Однако киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то, что позиция РФ известна, добавил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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