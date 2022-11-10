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США заявили об ожидании сигналов от РФ о готовности диалога по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Об этом заявил в четверг, 10 ноября, на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«На России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, что мир ясно слышал со стороны Украины», — сказал он.

Ранее в этот же день помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев относительно переговоров с Россией, а лишь консультирует украинские власти на партнерских условиях. Он заявил, что США лишь помогают Украине поставить себя в наилучшую позицию на поле боя, для того чтобы обеспечить ей лучшие позиции в случае возможных мирных переговоров.

Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор 10 ноября заявил, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией. В частности, он имел в виду разговор Салливана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев специально выдвинул предварительные условия, чтобы убить процесс мирного урегулирования, добавил Макгрегор.

До этого, 5 ноября, газета The Washington Post сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена призывает Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября, российская сторона ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Между тем еще 4 октября стало известно, что украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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