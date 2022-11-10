Вашингтон заверил в отсутствии давления на Украину по вопросу переговоров

США не оказывают давления на власти Украины и не принуждают их к переговорам с РФ, а лишь консультируют Киев на партнерских условиях. Об этом 10 ноября заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

«США не давят на Украину, мы не настаиваем на чем-либо. Что мы делаем, так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку не только посредством публичных заявлений <…>, но и ощутимую физическую поддержку, военную помощь», — отметил он.

Салливан добавил, что позиция властей США заключается в том, что Киев должен самостоятельно принимать подобные решения, а Вашингтон лишь помогает Украине поставить себя в наилучшую позицию на поле боя для того, чтобы обеспечить ей лучшие позиции в случае возможных мирных переговоров.

«Сегодня я не могу вам сказать что-либо о вероятности или близости каких-либо переговоров», — добавил Салливан.

Ранее, 9 ноября, издание The New York Times со ссылкой на источники указало на то, что европейские и американские чиновники не верят в скорое возобновление мирных переговоров между Киевом и Москвой. В публикации указывается, что из-за того, что обе стороны верят в возможность успеха на поле боя и усиление переговорных позиций, мирное соглашение в обозримом будущем маловероятно.

При этом ранее ряд СМИ сообщал, что Вашингтон якобы наталкивает Киев на большую сговорчивость в вопросе начала переговоров. Официально и Украина, и США это отрицают.

До этого, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия, при которых переговоры между Киевом и Москвой станут возможны.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».