Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европе призвали договориться с РФ о разделе Украины
Экономика
«Газпром» заявил об обострении ситуации на энергорынке из-за диверсии на СП
Мир
Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита G20
Туризм
В ЕС договорились не признавать загранпаспорта жителей новых регионов РФ
Экономика
Эксперт спрогнозировала рост объема рублевых средств россиян в банках
Экономика
ЦМАКП ожидает рост российского ВВП с 2024 года
Мир
Stars and Stripes сообщило о провокационных учениях США в Арктике
Мир
В NYT отметили, что США и ЕС не верят в переговоры между Москвой и Киевом
Мир
Производство на Украине упало в октябре на 39% из-за отключений света
Авто
В Китае отменили международную автовыставку Auto China 2022
Мир
The Federalist назвал поставки американского оружия Киеву ловушкой для США
Пресс-релизы
РЕН ТВ показал самый сильный октябрь за всю свою историю

В NYT отметили, что США и ЕС не верят в переговоры между Москвой и Киевом

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские и американские чиновники не верят в скорое возобновление мирных переговоров между Киевом и Москвой, пишет 9 ноября The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
Высвободившаяся группировка будет использована на других направлениях

«Американские и европейские официальные лица говорят, что серьезные мирные переговоры между Украиной и Россией в ближайшем будущем маловероятны, даже несмотря на то, что администрация Байдена пытается парировать растущие вопросы со стороны некоторых членов конгресса о бессрочных инвестициях правительства США в войну», — указано в публикации.

В публикации указывается, что из-за того, что обе стороны верят в то, что продолжение боевых действий и успехи на поле боя помогут усилить переговорные позиции, мирное соглашение в обозримом будущем маловероятно.

«Американские официальные лица говорят, что недавние атаки России на критически важные объекты инфраструктуры сделали переговоры менее вероятными, подорвав любую общественную поддержку компромисса», — подчеркнули в NYT.

Источники газеты сообщают о том, что личная позиция президента Украины Владимира Зеленского также строится на том, что страна должна вернуть все свои территории, что также не приближает возможное мирное урегулирование конфликта.

Ранее 10 ноября турецкий публицист Барыш Достер в материале для Cumhuriyet указал на то, что готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорному процессу с Россией свидетельствует о разладе среди участников НАТО.

До этого, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится».

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022