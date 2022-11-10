В NYT отметили, что США и ЕС не верят в переговоры между Москвой и Киевом

Европейские и американские чиновники не верят в скорое возобновление мирных переговоров между Киевом и Москвой, пишет 9 ноября The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

«Американские и европейские официальные лица говорят, что серьезные мирные переговоры между Украиной и Россией в ближайшем будущем маловероятны, даже несмотря на то, что администрация Байдена пытается парировать растущие вопросы со стороны некоторых членов конгресса о бессрочных инвестициях правительства США в войну», — указано в публикации.

В публикации указывается, что из-за того, что обе стороны верят в то, что продолжение боевых действий и успехи на поле боя помогут усилить переговорные позиции, мирное соглашение в обозримом будущем маловероятно.

«Американские официальные лица говорят, что недавние атаки России на критически важные объекты инфраструктуры сделали переговоры менее вероятными, подорвав любую общественную поддержку компромисса», — подчеркнули в NYT.

Источники газеты сообщают о том, что личная позиция президента Украины Владимира Зеленского также строится на том, что страна должна вернуть все свои территории, что также не приближает возможное мирное урегулирование конфликта.

Ранее 10 ноября турецкий публицист Барыш Достер в материале для Cumhuriyet указал на то, что готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорному процессу с Россией свидетельствует о разладе среди участников НАТО.

До этого, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится».

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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