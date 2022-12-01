Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 декабря заявил о планах поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Он намерен поговорить с российским лидером после своих переговоров с президентом США Джо Байденом.

«В ближайшие дни. В первую очередь я хотел совершить государственный визит [в США] и провести подробную беседу с президентом Джо Байденом», — сказал Макрон в интервью телеканалу ABC.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом заявил «РИА Новости», что в планах Путина пока нет телефонного разговора с Макроном.

Макрон прибыл с официальным визитом в США для встречи Байденом, которая должна состояться 1 декабря. Главным вопросом обсуждения станет конфликт на Украине и вызванные им проблемы, в частности, обеспечение энергетической безопасности в стране.

25 ноября AFP со ссылкой на советника французского лидера сообщало, что Макрон считает возможным принятие решения относительно переговоров с Путиным в достаточно короткие сроки, однако точной даты на данный момент нет.

До этого 23 ноября, Макрон также заявлял, что рассчитывает на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни. Он добавил, что намерен обсудить в первую очередь вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС.

16 ноября французский лидер по итогам саммита G20 в Индонезии отмечал, что Франция продолжит двигаться к полезному диалогу с Россией и Украиной для завершения конфликта между странами путем переговоров.