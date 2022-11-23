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AFP сообщило о намерении Макрона провести переговоры с Путиным

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни установить контакт с российским президентом Владимиром Путиным. Его заявление 23 ноября цитирует агентство AFP.

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«Я рассчитываю на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни. Планирую обсудить в первую очередь вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС, по следам моих переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — сказал французский лидер.

18 ноября Макрон выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров с Россией. Он отметил, что в них также должно участвовать международное сообщество.

Двумя днями ранее Макрон также отметил, что Франция продолжит двигаться к полезному диалогу с Москвой и Киевом для завершения конфликта между странами путем переговоров. Незадолго до этого, по его словам, он общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

14 ноября Макрон заявил, что необходимо увеличить дипломатические усилия для того, «чтобы стороны сели за стол переговоров». Прежде он призывал возобновить российско-украинский переговорный процесс на полях климатической конференции ООН в Египте 7 ноября.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что от французской стороны не поступало никакой инициативы в вопросах переговоров и обсуждения ситуации на Украине.

27 октября Путин заявил о потере доверия после обнародования его телефонного разговора с Макроном. Российский лидер напомнил о необходимости соблюдать формат общения глав государств.

Еще летом, 3 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Это, по ее словам, характеризует подходы Франции к дипломатии.

Она рассказала, что один из телефонных разговоров Макрона и Путина записывала «журналистская камера» в Париже. После этого кадры их телефонного разговора были показаны в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война».

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