Путин заявил о потере доверия после обнародования его телефонного разговора с Макроном

Необходимо соблюдать формат общения глав государств, в противном случае пропадает доверие. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин, говоря об обнародовании его разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», — сказал он на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, после этого случая он перестал спрашивать французского лидера, кто сидит в его кабинете, так как исходит из-того, что «кто-то слушает».

Путин отметил, что при телефонных разговорах, в том числе по закрытым каналам связи, напротив, всегда подразумевает конфиденциальные переговоры.

«Они огласке не подлежат или подлежит что-то по договоренности сторон. Если это делает кто-то в одностороннем порядке, это неприлично», — считает он.

3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Это, по ее словам, характеризует подходы Франции к дипломатии.

Она рассказала, что один из телефонных разговоров Макрона и Путина записывала «журналистская камера» в Париже. После этого кадры их телефонного разговора были показаны в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война».

Позднее, 6 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что дипломатическая этика не предполагает слива записей переговоров.