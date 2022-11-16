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Макрон заявил о стремлении подтолкнуть Россию и Украину к переговорам

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Франция продолжит двигаться к полезному диалогу с Россией и Украиной для завершения конфликта между странами путем переговоров. Об этом 16 ноября заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G20 в Индонезии.

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«Франция всегда будет играть полезную роль и продолжит переговоры с Украиной <...>, а также с Россией», — сообщил он на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Елисейского дворца.

Макрон добавил, что недавно общался с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако о разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным он не сообщил. Ранее французский президент заявлял о намерениях созвониться с Путиным после G20.

В то же время, по словам Макрона, «путь переговоров не является несовместимым с поддержкой сопротивления». Именно поэтому он призвал страны делать всё возможное для поддержки Украины.

14 ноября Макрон заявил, что в ближайшее время необходимо увеличить дипломатические усилия для того, «чтобы стороны сели за стол переговоров». Прежде он призывал возобновить российско-украинский переговорный процесс на полях климатической конференции ООН в Египте 7 ноября.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что от французской стороны не поступало никакой инициативы в вопросах переговоров и обсуждения ситуации на Украине.

Тогда же о неизбежности переговоров между Киевом и Москвой заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, решить противоречия на поле боя не удастся. При этом, добавил он, Вашингтон не намерен мотивировать украинское руководство к диалогу с РФ.

Еще в начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

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