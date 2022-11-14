Макрон призвал увеличить усилия для дипломатического решения ситуации на Украине
Необходимо в ближайшее время увеличить дипломатические усилия для решения украинского конфликта. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», — сказал он в эфире радиостанции France Inter.
Макрон призвал возобновить российско-украинский переговорный процесс также и на полях климатической конференции ООН в Египте 7 ноября. Вместе с тем президент Франции признал, что, хотя он привержен дипломатическому разрешению конфликта, в настоящий момент еще рано говорить о каких-либо «радикальных условиях».
Тогда же о неизбежности переговоров между Киевом и Москвой заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, решить противоречия на поле боя не удастся. При этом он добавил, что Штаты не намерены мотивировать Украину к диалогу с РФ.
11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не видит изменений в позиции Украины по переговорам. Он отметил, что Киев не хочет дипломатического урегулирования.
Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы никогда не исключал возможности переговоров с Россией. Он отметил, что Киев сформулировал свои требования для начала диалога.
РФ многократно указывала, что диалог должен строиться без предварительных условий и именно Киев от него отказался. Так, Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российскими властями.
Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.