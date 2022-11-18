Макрон выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на возвращение Киева за стол переговоров с Москвой.

«Украинцы, я надеюсь, вернутся за стол переговоров с русскими», — сказал он 18 ноября в интервью газете Financial Times.

В переговорах также будет принимать участие «международное сообщество», отметил французский лидер.

По сообщению издания, он выразил надежду на проведение «значимых» мирных переговоров по Украине после саммита «большой двадцатки» (G20).

Накануне СМИ сообщили, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров с украинской стороной до католического Рождества. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер приветствует любые инициативы по мирному урегулированию конфликта.

До этого, 8 ноября, украинский лидер назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

31 октября Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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