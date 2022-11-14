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Песков прокомментировал слова Макрона о необходимости переговоров РФ и Украины

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 ноября прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости повысить дипломатические усилия по переговорам России и Украины.

«Давно не было ничего субстантивного, какой-то период не было телефонных контактов. Пока чего-то субстантивного мы, к сожалению, не можем констатировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, проявляет ли Париж интерес к взаимодействию с Москвой.

В понедельник Макрон заявил, что в ближайшее время необходимо увеличить дипломатические усилия для того, «чтобы стороны сели за стол переговоров». Прежде он призывал возобновить российско-украинский переговорный процесс на полях климатической конференции ООН в Египте 7 ноября.

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Тогда же о неизбежности переговоров между Киевом и Москвой заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, решить противоречия на поле боя не удастся. При этом, добавил он, Вашингтон не намерен мотивировать украинское руководство к диалогу с РФ.

12 ноября глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия предположил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом может возобновиться во второй половине 2023 года. Политик считает, что говорить о них можно тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах. По его мнению, в преддверии выборов кандидаты захотят продемонстрировать населению значимые достижения, например в дипломатической сфере.

О возможности переговоров 10 ноября в интервью CNN сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что якобы не закрывал дверь для диалога при готовности России к миру.

Ранее, в начале октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

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