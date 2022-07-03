Захарова обвинила Париж в нарушении конфиденциальности переговоров Путина и Макрона

Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, это характеризует подходы Франции к дипломатии. Об этом 3 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, один из телефонных разговоров Макрона и Путина записывала «журналистская камера с журналистами» в Париже.

«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, <...> то это, конечно, конфиденциальная история. <...> Естественно, это закрытые переговоры», — подчеркнула Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом она прокомментировала документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» о шагах Макрона по урегулированию украинского конфликта, в котором были показаны кадры телефонного разговора лидеров Франции и РФ.

3 июня Макрон рассказал, что с декабря провел в переговорах с коллегой из России более 100 часов. Также он выразил уверенность, что Франция должна выполнять роль посредника в сложившейся ситуации. Кроме того, Макрон считает, что РФ нельзя унижать, потому что рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

30 июня Макрон заявил, что не исключает новых контактов с Путиным.