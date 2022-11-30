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Президент Франции Макрон прилетел в США с официальным визитом

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Фото: ТАСС/EPA/FIRDIA LISNAWATI
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки для встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила газета The Washinghton Post.

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«Эммануэль Макрон прибыл в Вашингтон во вторник с первым государственным визитом в США в период президентства Джо Байдена», — сказано в сообщении.

Уточняется, что визит Макрона в США начнется с посещения штаб-квартиры NASA вместе с вице-президентом США Камалой Харрис. Официальная встреча с американским лидером состоится на следующий день, 1 декабря. Главным вопросом обсуждения станет конфликт на Украине и вызванные им проблемы, в частности, обеспечение энергетической безопасности в стране.

Автор материала подчеркивает, что в отношениях Франции и США остается напряженным вопрос переговоров с Россией по конфликту на Украине. Байден, как уточняется, не поддерживает призывы Макрона возобновить мирные переговоры с Россией в отношении Украины. Американский лидер продолжает настаивать на необходимости принятия Украиной самостоятельного решения по коммуникации с Россией.

Ранее, 16 ноября, Макрон заявил о стремлении подтолкнуть Россию и Украину к переговорам. В то же время, по словам Макрона, «путь переговоров не является несовместимым с поддержкой сопротивления». Именно поэтому он призвал страны делать всё возможное для поддержки Украины.

14 ноября Макрон заявил, что в ближайшее время необходимо увеличить дипломатические усилия для того, «чтобы стороны сели за стол переговоров». При этом президент Франции признал, что, хотя он привержен дипломатическому разрешению конфликта, в настоящий момент еще рано говорить о каких-либо «радикальных условиях».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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