Париж сообщил об отсутствии у Макрона планов созваниваться с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до своей поездки в Вашингтон. Об этом сообщило в пятницу, 25 ноября, AFP со ссылкой на советника французского лидера.

«В графике президента не запланирована беседа с президентом Путиным перед визитом в США», — приводит агентство его слова.

При этом отмечается, что президент Франции считает возможным принятие решения относительно переговоров с Путиным в достаточно короткие сроки, однако точной даты на данный момент нет.

Также стало известно, что Макрон посетит Соединенные Штаты Америки 29 ноября. Как уточнил советник, в ходе предстоящей поездки французский лидер намерен обсудить безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС).

В Елисейском дворце отметили принципиальную важность согласия российской стороны на создание зоны безопасности вокруг станции. При этом Франция считает, что «условия довольно деликатные и еще предстоит проделать определенную работу».

Кроме того, сообщается, что во время визита Макрон собирается озвучить позицию Франции относительно суверенитета Украины, а также призвать вывести войска с ее территории.

При этом 23 ноября Макрон заявлял, что рассчитывает на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни. Он добавил, что намерен обсудить в первую очередь вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС.

Ранее в этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что согласованных дат телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, как и конкретных предложений об их организации, нет.

До этого, 16 ноября, президент Макрон по итогам саммита G20 в Индонезии отмечал, что Франция продолжит двигаться к полезному диалогу с Россией и Украиной для завершения конфликта между странами путем переговоров.

Между тем 14 ноября Песков ответил на вопрос журналистов относительно того, проявляет ли Париж интерес к взаимодействию с Москвой, отметив, что «какой-то период не было телефонных контактов».