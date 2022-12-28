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Spectator назвал причиной конфликта на Украине ложное обещание Байдена Зеленскому

Обозреватель Spectator Сервис: причиной конфликта на Украине стало ложное обещание Байдена Зеленскому
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден допустил ошибку, пообещав в 2021 году своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому членство в НАТО, это и стало причиной конфликта. Такого мнения придерживается обозреватель Spectator Роберт Сервис.

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«Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского», — говорится в статье.

Автор отмечает, что негативная реакция России на это была очевидна, но на Западе не приняли никаких мер, чтобы разрядить ситуацию.

6 декабря обозреватель Лили Байер в статье для газеты Politico написала, что слова Зеленского о вступлении страны в НАТО вызывают недовольство, а западные политики стараются избегать данного вопроса.

По ее мнению, перспектива членства Украины в НАТО всё еще остается запретной темой. Она отметила, что заявление Зеленского о вступлении в альянс по ускоренной процедуре застало врасплох многих партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство.

11 ноября стало известно, что страны НАТО, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в НАТО. В то же время глава оборонного ведомства США Ллойд Остин признал, что не видит возможности в краткосрочной перспективе удовлетворить амбиции Киева.

30 сентября Зеленский сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что принятие Украины в альянс сейчас несвоевременно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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