В США анонсировали новые меры по укреплению ПВО Украины на саммите НАТО

Правительство США планирует объявить о новых мерах укрепления противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом 5 июля заявил представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге.

«Вместе с некоторыми нашими союзниками мы заострим внимание на поддержке ПВО Украины. (Мы намерены. — Ред.) оказывать военную, политическую и экономическую поддержку», — заявил он.

Кроме того, как уточнил представитель Белого дома, на саммите речь пойдет о «долгосрочных усилиях», которые могут стать «мостом к членству» Украины в НАТО. Эта помощь будет заключаться в «координации военной подготовки Украины, технической координации, развитии военной логистики». Также было указано, что результаты обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 «очень хорошие», они будут также объявлены на саммите.

Кроме того, во время съезда действующий президент США Джо Байден, несмотря на его «плотный график», выполнит свои обязательства как «хозяин саммита» и встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.

«Мы работаем над тем, чтобы организовать несколько двусторонних встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, включая президента Зеленского», — отмечалось во время брифинга.

Представитель администрации Вашингтона также добавил, что США одобряют консенсус по назначению генеральным секретарем НАТО Марка Рютте.

Ранее в этот день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Украине. Он также отметил, что страны НАТО согласуют новый пакет поддержки Украины, ожидается подготовка двусторонних договоров по безопасности между странами блока и украинской стороной. Столтенберг также заявил, что Украина войдет в альянс к 2034 году.

Комментируя слова Столтенберга, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией отметил, что к тому времени этой страны не будет. Он прикрепил к своему посту в Telegram-канале коллаж с фотографиями президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и других политиков, включая украинского лидера Владимира Зеленского.

3 июля информагентство DPA сообщило, что Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины. До этого, 14 июня, министры обороны стран блока не согласовали обязательство в долгосрочном режиме выделять $40 млрд в год Украине на оружие.

При этом 12 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что для стран альянса поставки оружия Украине должны стать обязательными, чтобы увеличить их масштабность и надежность. Он пояснил, что командные структуры блока под руководством генерала Кристофера Каволи будут контролировать этот процесс, так как до сих пор в поддержке Киева со стороны западного лагеря наблюдалась непоследовательность.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.