Для стран — членов НАТО поставки оружия Украине должны стать обязательными, чтобы увеличить их масштабность и надежность, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 12 июня на пресс-конференции после заседания Совета НАТО – Украина в Брюсселе.

Он добавил, что командные структуры НАТО под руководством генерала Кристофера Каволи будут контролировать этот процесс, так как до сих пор в поддержке киевского режима со стороны западного лагеря наблюдались непоследовательность, долгие согласования, как в США, и полное отсутствие военной помощи от некоторых стран-участниц.

«Когда мы сделаем добровольные поставки обязательством перед НАТО, они станут масштабнее и надежнее. С той разницей, что мы будем использовать командную структуру и общее финансирование альянса. Чем дольше <военная операция>, тем важнее предсказуемость, отчетность и грамотное распределение ресурсов», — сказал Столтенберг, его выступление транслировалось на YouTube-канале NATO News.

Генсек НАТО отметил, что с февраля 2022 года союзники ежегодно предоставляют Украине военную поддержку на €40 млрд. Он призвал поддерживать этот уровень «так долго, как это потребуется», и при этом совершенствовать и развивать собственные средства сдерживания и обороны.

«В июне Нидерланды объявили о готовности первых истребителей F-35 к ядерной миссии НАТО. А США модернизируют свое ядерное оружие в Европе. По мере развития вызовов ядерная миссия НАТО остается прежней: сохранять мир, предотвращать принуждение и сдерживать агрессию», — добавил он.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что участие в военных акциях альянса за его пределами является добровольным. По словам Орбана, гарантии, которые он получил от Столтенберга, очень важны. Генсек заявил, что Венгрия не будет участвовать в военной поддержке Украины.

11 июня Столтенберг сообщал, что в НАТО есть разногласия по вопросу военной помощи Киеву, но их можно преодолеть по итогам саммита альянса в Вашингтоне. По его словам, НАТО отправляет Украине 99% всей военной помощи. Столтенберг подчеркнул, что часть стран блока концентрируется на летальной поддержке, а другая — на нелетальной.

9 июня эксперт из Германии Харли Шлангер заявил, что большинство населения Европы выступает против обязательств Евросоюза отправлять военную помощь на Украину и его участия в конфликте.

1 июня депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о готовности партии присоединиться к коалиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мир. Он подчеркнул, что партия выступает против поставок Киеву оружия.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.