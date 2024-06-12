Орбан заявил о гарантиях от НАТО о добровольном участии в акциях вне альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что участие в военных акциях альянса за его пределами является добровольным. Об этом 12 июня заявил венгерский премьер на пресс-конференции.

«Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер», — приводит его слова портал 24.hu.

По словам Орбана, гарантии, которые он получил от Столтенберга, являются очень важными. Сам генсек заявил, что Венгрия не будет участвовать в военной поддержке Украины или обучении солдат ни финансово, ни с помощью венгерских военных. НАТО уважает это решение, добавил Столтенберг.

Орбан также подчеркнул, что страна выступает против миссии альянса на Украине, но не может ее предотвратить, поскольку ее поддерживает большинство стран-участниц, добавила «Газета.Ru».

7 июня премьер Венгрии заявил, что страны Запада приблизились к точке невозврата в украинском конфликте, который способен привести их к прямому столкновению c Россией. По его словам, это демонстрируют воинственные заявления лидеров стран Евросоюза (ЕС) и НАТО, например, президента Франции Эммануэля Макрона о передаче истребителей Mirage 2000-5 Киеву.

До этого, в мае, рассуждая о НАТО, он отмечал, что Североатлантический альянс — это оборонительное объединение, а Будапешт присоединился к нему для обеспечения защиты. Политик добавил, что блок создавали не для миссии на Украине.