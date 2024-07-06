За киевских торг: НАТО может склонить Южную Корею к военной помощи Украине

НАТО может убедить Сеул начать поставлять оружие Киеву. Президент Республики Корея Юн Сок Ель поедет на саммит альянса в Вашингтон, чтобы обсудить в том числе украинский конфликт. В администрации президента не скрывают, что стремление расширить связи в области безопасности — ответ на усиливающееся сотрудничество РФ и КНДР на фоне подписания нового договора между двумя странами во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Тем не менее Южная Корея не готова обрывать отношения с Россией и пытается выдержать нейтралитет. Какие аргументы есть у Вашингтона для Сеула — в материале «Известий».

Помогает ли Южная Корея Киеву

Азиатский регион в целом воздерживается от активной поддержки Украины, включая антироссийские санкции и поставки вооружения. Ограничения против Москвы за всё время с начала спецоперации ввели только Япония, Южная Корея, Сингапур и Бангладеш. Однако всё может очень скоро измениться. Сеул становится ближе к тому, чтобы изменить свою до некоторых пор твердую позицию в отношении поставок летального оружия.

Формальным поводом изначально стал визит президента РФ в КНДР, а конкретно его итоги. 19 июня Владимир Путин и его коллега, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включающий пункт о немедленном оказании друг другу помощи, если одна из сторон подвергнется нападению и окажется в состоянии войны.

Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Charles Fultz

В Сеуле тут же отреагировали и весьма резко: советник по нацбезопасности президентской администрации Республики Корея Чан Хо Чжин заявил, что правительство в таком случае пересмотрит свою политику по поставкам оружия Киеву. Советник обвинил Москву и Пхеньян в «отказе от международных обязательств». Он пояснил, что любое сотрудничество, прямо или косвенно усиливающее военную мощь КНДР, нарушает резолюции Совбеза ООН. При этом в договоре ничего не сказано о наращивании военного потенциала Северной Кореи. Кроме того, он назвал абсурдными «обещания о военном сотрудничестве, основанные на предположении превентивного удара со стороны международного сообщества». Тем временем Южная Корея, Япония и США активно углубляют военное сотрудничество для противостояния ядерной угрозе КНДР, проводя учения у берегов Корейского полуострова — в непосредственной близости от Северной Кореи то и дело оказываются либо американские авианосцы, либо бомбардировщики.

Конкретные меры Сеул обещал объявить позже, однако в администрации намекнули, что это будет зависеть от того, как Россия продолжит развивать отношения с КНДР. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники, для поставок рассматриваются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды (стандарт НАТО) и системы ПВО. Владимир Путин назвал решение южнокорейских властей о пересмотре позиции ошибкой и пообещал ответные меры в случае поставок.

Зачем Юн Сок Ель едет на саммит НАТО

Возможно, ждать развития отношений между Россией и Северной Кореей Сеулу и не придется, так как в необходимости начать поставки его убедят в НАТО, причем в ближайшие дни. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отправится в США на саммит организации, который пройдет с 9 по 11 июля. Южная Корея приглашена как один из партнеров НАТО. Глава РК намерен обсудить с лидерами Североатлантического альянса ситуацию на Украине, а также сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — для этого 8 июля, до саммита, Юн заедет на Гавайи, где размещается военное командование США. Стоит также отметить, что Запад давно пытается склонить Сеул к смене стратегии и лидеры стран НАТО с большой долей вероятности выжмут максимум из предстоящей встречи.

— Представители НАТО, в том числе США, будут очень активно давить на южнокорейского президента. Во всяком случае, если со стороны Байдена прямых просьб не было, то генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто выражал такое желание. Вопрос в том, какова будет ответная реакция, потому что раньше РК выдерживала это давление. Сейчас в Сеуле заявили, что поставки будут связаны с уровнем военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна. И если для Москвы красная линия — это прямые поставки южнокорейского оружия на Украину, то для Сеула — поставки высокоточного вооружения или иных вещей, которые способны резко поднять военный потенциал КНДР, — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley

Эксперт подчеркивает, что Запад, вероятно, попытается предъявить Юн Сок Елю некие доказательства военного сотрудничества России и Северной Кореи. Вашингтон уже не раз, не предоставляя факты, обвинял Пхеньян в поставках оружия российской стороне, в том числе баллистических ракет для использования на Украине. В Кремле, как, впрочем, и в КНДР, опровергают эти заявления. НАТО же, в лице Столтенберга, призывает Сеул изменить подход, публично настаивая, что военные поставки КНДР Москве незаконны, в отличие от той же военной помощи Украине. Запад также может использовать и другие аргументы, например заявление о том, что если Южная Корея собирается быть глобальной державой, страна должна более активно участвовать в политических процессах и не только у себя в регионе, добавил Асмолов.

Напряженность на Корейском полуострове

Пока власти РК оказывают Украине финансовую и гуманитарную помощь, а также поставляют военное снаряжение нелетального характера, например каски, бронежилеты и миноискатели. Важно отметить, что законодательство страны не позволяет отправлять вооружение в зоны боевых действий. При этом в конце 2023 года газета The Washington Post выяснила, что Южная Корея с помощью косвенных поставок, в том числе через США, передала Киеву больше снарядов натовского калибра, чем все европейские страны, вместе взятые. В Сеуле это утверждение, конечно, отрицают.

Факт сближения РФ и КНДР может заставить Сеул начать поставки хотя бы потому, что ситуация на Корейском полуострове крайне напряженная, а отношения двух стран достигли исторического минимума. В 2023 году Пхеньян в рамках развития своей ядерной программы отметился рекордным числом запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), что Северной Корее запрещено резолюцией Совбеза ООН. С помощью МБР страна запустила еще и первый разведывательный спутник. Сеул использовал это событие как повод, чтобы частично приостановить действие Межкорейского соглашения, которое удерживало стороны от боевых столкновений на границе, а Пхеньян в итоге и вовсе возвел соседа в статус врага, причем на законодательном уровне. В июне РК решила полностью приостановить соглашение, сославшись на очередной выпад со стороны КНДР. Северная Корея начала целую кампанию по запуску в Южную Корею воздушных шаров, наполненных мусором и прочими нечистотами. Однако необходимо подчеркнуть, что это был ответный шаг на действия южнокорейских активистов, которые снова начали распространять листовки с оскорбительным содержанием в адрес Севера. Обстановка настолько накалилась, что Сеул даже решил вернуться к совсем уж одиозной практике — трансляции пропаганды через установленные на границе громкоговорители.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Однако и этого напряжения может быть недостаточно, чтобы Южная Корея начала вооружать Украину в ответ на сотрудничество РФ с КНДР. Сеул по-прежнему пытается поддерживать отношения с Москвой на нейтральном уровне, чтобы сохранить торговлю между странами.

— Они не хотят полностью обрывать отношения, которые остались с Россией, и они опасаются неких российских действий, связанных с поставками оружия, поэтому Южная Корея по-прежнему воздерживается от предоставления военной помощи Украине, — считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Пассаж о том, что Сеул проследит за тем, как Россия будет развивать отношения с КНДР, — не пустые слова, подчеркивает эксперт. Кашин считает, что реальной угрозой Южная Корея может посчитать поставки Пхеньяну таких типов вооружения, как системы наведения, противокорабельные ракеты или современные образцы торпедного и минного оружия.