Восточный синдром: ЕС вслед за США усиливает военное сотрудничество с Японией

Брюссель вслед за Вашингтоном усиливает оборонное сотрудничество с Токио. В июле в Японии пройдут совместные учения представителей Германии, Испании и Франции, что подразумевает первое трехстороннее развертывание воздушных сил этих государств в Индо-Тихоокеанском регионе. Помимо этого, ЕС собирается начать кооперацию с Южной Кореей и Японией в области совместной разработки военной техники. Тем временем в Китае уверены: это сотрудничество нацелено против Пекина и оно лишь обострит ситуацию в регионе. Подробности — в материале «Известий».

Решили вместе противодействовать Китаю

Воздушные силы самообороны Японии летом проведут отдельные учения с ВВС Франции, Германии и Испании, сообщил министр обороны Японии Минору Кихара. Приезд представителей трех стран намечен на июль.

«Это демонстрирует готовность и возможности этих стран присутствовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщил министр.

С начала года ВВС и ВМС Японии провели в прилегающих к стране акваториях и воздушном пространстве двусторонние учения с представителями 14 стран НАТО и других союзников США.

Фото: AP Photo/Charly Triballeau

Со странами альянса учения японских ВС активизировались с 2021 года на фоне серьезного расширения контактов Японии со странами Североатлантического блока. Премьер-министр страны Фумио Кисида планирует посетить саммит НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне. До этого он ездил на аналогичные встречи лидеров альянса в Мадриде и Вильнюсе.

В этот раз в Японию должны прибыть более 30 истребителей Eurofighter Typhoon и Rafale и несколько сотен человек личного состава. Эти учения станут первой частью учений «Тихоокеанское небо» с участием ФРГ, Франции и Испании, в рамках которых они также проведут маневры с США, Индией и Австралией.

Истребитель Eurofighter Typhoon Фото: Global Look Press/Giuseppe Lami

В Минобороны Японии заявили, что учения с представителями ЕС помогут улучшить тактические навыки военно-воздушных сил страны, но также и «реализовать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

В частности, это означает противодействие Китаю в этом регионе.

Японский премьер не раз называл неотделимыми вопросы безопасности стран Европы и Индо-Тихоокеанского региона. «Япония и НАТО разделяют понимание важности того, что недопустимо одностороннее изменение статус-кво при помощи силы где бы то ни было в мире, сохранения свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона», — пояснил он, подчеркнув при этом, что у Токио и альянса есть общие основные ценности.

Он добавил, что планирует расширять сотрудничество с альянсом, но при этом исключил вероятность вступления страны в НАТО.

Улучшить оборонные технологии

В последние несколько лет страны ЕС стали активнее сотрудничать с Японией и другими союзниками Вашингтона в регионе — Австралией, Филиппинами, Южной Кореей. Недавно стало известно о планах Евросоюза заключить соглашение о партнерстве в сфере обороны и безопасности с Японией и Южной Кореей.

Как пишет газета Nikkei, благодаря сотрудничеству с европейскими компаниями Токио мог бы улучшить оборонные технологии, расширить каналы продаж оборудования и сократить производственные расходы.

Фото: AP Photo/Shuji Kajiyama

Брюссель, Токио и Сеул также планируют рассмотреть возможность сотрудничества в сферах космоса, кибербезопасности, борьбы с дезинформацией и укрепления безопасности на море. При этом партнерство с Японией будет включать сотрудничество в области ядерного разоружения и нераспространения.

Соответствующий документ планируется принять до конца 2024 года, чтобы уже со следующего года Брюссель мог выделять деньги на совместные проекты европейских и японских компаний.

Формальная причина — противодействие КНДР

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» отметил, что, с одной стороны, в этом прослеживается тенденция к глобализации НАТО.

— То есть Североатлантический альянс главным образом усилиями Вашингтона подтягивается к противостоянию США и Китая, поэтому формируется Азиатско-Тихоокеанское измерение. И не случайно премьер-министр Японии и президент Южной Кореи с 2022 года участвуют во всех саммитах НАТО, и понятно, что координация военной деятельности выходит на другой уровень, — пояснил политолог.

По его словам, с другой стороны, при этом формальная цель, о которой постоянно говорят в Брюсселе, — это противостояние возможным шагам со стороны Северной Кореи. Учитывая то, что КНДР не отказалась от своих планов по разработке ядерного оружия и баллистических ракет и сейчас фактически зашел в тупик и межкорейский диалог, то формальное обоснование — спокойная обстановка на Корейском полуострове, необходимость координации усилий по противодействию возможным агрессивным актам со стороны Пхеньяна, считает Кортунов.

Фото: KCTV

По мнению аналитика, главная цель всё же не Пхеньян, а Пекин.

— Здесь есть большой открытый вопрос, насколько ЕС будет готов следовать в фарватере американской политики в отношении Китая, учитывая, что экономически это будет сопряжено с очень большими потерями. Мы видим, что ЕС сопротивляется, но при этом вводятся ограничения на сотрудничество в области высоких технологий, на китайские инвестиции, — добавил политолог.

Он считает, что также речь идет о координации в стратегии реализации антироссийских санкций.

— Здесь уровень сотрудничества гораздо выше, чем он был после 2014 года. Это касается вторичных санкций, ограничений в отношении финансовых институтов. Япония и Южная Корея здесь занимают значительно более жесткие позиции, чем 10 лет назад, — резюмировал эксперт.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин полагает, что существует многолетняя тенденция к расширению глобальной деятельности НАТО.

— В рамках этого движения альянс поступательно развивал свои связи прежде всего с Японией, Южной Кореей и Австралией. Происходил интенсивный обмен информацией, опытом, реализовывались отдельные небольшие совместные активности, европейские страны усиливали свои двусторонние контакты с азиатскими партнерами, — пояснил эксперт в разговоре с «Известиями».

Он добавил, что Япония — ключевой союзник США, и она уже сейчас обладает очень значительным военным и промышленным потенциалом.

— Разумеется, и Китай, и Россия, но особенно Китай, рассматривают глобализацию НАТО как серьезную угрозу и будут на это негативно реагировать. Эта инициатива направлена всё же в основном против Пекина, — полагает специалист.