В Кремле пообещали внимательно следить за саммитом НАТО

Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом 9 июля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Максимально внимательно [будем следить]. Вы знаете, что Североатлантический альянс — это альянс, который считает Российскую Федерацию врагом, противником», — отметил он.

Песков напомнил, что НАТО неоднократно называла своей целью нанести стратегическое поражение России, а также принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

Официальный представитель Кремля резюмировал, что по этой причине Москва будет самым внимательным образом следить за риторикой и за решениями, которые будут приняты.

5 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Киеву. Представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге заявил, что правительство планирует объявить о новых мерах укрепления ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После этого, 7 июля, портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы также отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время.