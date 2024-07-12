Виктор, стой: в Брюсселе мечтают отменить Орбана

Активная дипломатия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, совпавшая с началом председательства страны в Совете ЕС, вызвала настоящий переполох в Брюсселе. За неделю Орбан посетил Киев, Москву и Пекин, высказался за скорейшее мирное решение украинского кризиса и заявил о необходимости Европы играть в этом процессе лидирующую роль. Реакция европейской бюрократии последовала немедленно, и ее сложно было назвать сдержанной. На этой неделе появились публикации, в которых высказывались предложения досрочно закончить венгерское председательство, и требования унять слишком самостоятельного политика. Возможно ли в нынешних обстоятельствах остановить Виктора Орбана, разбирались «Известия».

Инициатива наказуема?

Турне Виктора Орбана встретило коллективную и возбужденную реакцию Брюсселя и обслуживающих его интересы СМИ. Европейская редакция Politico назвала визиты Орбана маниакальной дипломатией. Ведущие политики Евросоюза поспешили заявить о том, что венгерский премьер-министр действовал исключительно от своего имени и не согласовывал мероприятия с руководством ЕС.

Между тем наибольшее внимание комментаторов привлекла миссия, которую провозгласил Орбан, — миротворчество. Брюссель немедленно дал понять, что прекращение огня на Украине не входит в его планы, так как это равносильно поражению. «Я знаю, как закончить войну. Если мы перестанем снабжать Украину, война закончится очень быстро. Украина не может воевать без нашей помощи. Война закончится, но как? Мы хотим мира больше, чем кто бы то ни было, но какого мира?» — заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Впоследствии в не менее конкретных формулировках стратегия Орбана была фактически отвергнута в итоговой декларации вашингтонского саммита НАТО.

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Дипломатическая миссия Виктора Орбана еще не была закончена, когда ряд европейских медиа сообщил о планах руководства ЕС наказать венгерское правительство за не соответствующую корпоративной этике самостоятельность. Politico даже обозначило три варианта пересмотра или приостановки полномочий страны, председательствующей в Совете ЕС. Они указаны в пунктах статьи 7 Лиссабонского договора о Европейском союзе.

Корпоративные ценности

Для реализации первого (и самого продолжительного по времени) варианта необходима инициатива, исходящая от Еврокомиссии, Европарламента или трети государств — членов ЕС, затем — поддержка двух третей (то есть 480) депутатов Европарламента и после этого — голоса 4/5 членов Совета ЕС.

Второй вариант (прямое нарушение ценностей ЕС) почти идентичен первому, только финальное решение принимает не Совет ЕС, а Европейский совет, причем единогласно.

С учетом результатов выборов в Европейский парламент, где, не считая правоцентристов и евроконсерваторов (Джорджа Мелони), только у Орбана и Ле Пен («Патриоты за Европу») в распоряжении 84 мандата, эти алгоритмы выглядят маловероятными.

Третий и самый простой вариант, который подразумевает введение отдельных санкций, предполагает голосование в Совете ЕС, в котором за ограничение полномочий Венгрии должно выступить так называемое квалифицированное большинство стран, то есть 55% голосов, представляющих не менее 65% населения Евросоюза. Таким образом, без согласования Франции, Германии, Испании, Италии и Польши (или большинства государств из этого списка) провести данное решение будет проблематично.

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Однако и это не будет означать конец истории. После реализации первых двух вариантов у Будапешта будет 15 дней, чтобы обратиться с ответной жалобой в Суд ЕС. И разбирательство вокруг нарушения кем-либо европейских ценностей во всём многообразии их трактовок может несколько затянуться, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дарья Моисеева

— Приведенные в Лиссабонском договоре формулировки очень обтекаемы. В действительности можно говорить о том, что наложение санкций на Венгрию в виде ее отстранения от председательства является юридическим прецедентом. Стоит вопрос, что делать с такими несистемными игроками, как их воспринимать. А значит, то, что сейчас происходит с Венгрией, можно расценивать как попытку выработать этот прецедент, — резюмирует эксперт.

Между тем Венгрия тщательно готовилась к вступлению в председательство. Для этих целей в прошлом году из состава министерства юстиции было выделено ведомство, министерство по делам Европейского союза. При этом предложенная Будапештом и согласованная соседями по тройке, Испанией и Бельгией (в соответствии с порядком вступления в председательство), повестка полностью соответствовала всем европейским ценностям в их правоконсервативном прочтении. По мнению экспертов, к ней не может быть никаких вопросов: повышение конкурентоспособности Европы, консолидированная оборонная политика, миграция, демография и так далее.

Турне Виктора Орбана по своему декларированному содержанию соответствует некоторым из этих приоритетов. Следовательно, факт выхода за пределы полномочий нужно будет доказывать. Венгерский лидер отдельно подчеркивал важность повышения роли ЕС в разрешении украинского кризиса. «Политическое руководство, предоставляемое Соединенными Штатами, ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании. <…> Поэтому мы не можем ожидать, что в ближайшие месяцы от США не поступит подобного предложения. Мы должны рассмотреть — в духе европейской стратегической автономии — запуск европейской инициативы», — написал он в соцсетях после встречи с Си Цзиньпином.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным после их встречи в Москве Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

С учетом относительно небольшого, всего шесть месяцев, срока венгерского председательства (в январе этот статус должен перейти Польше) серьезные намерения Брюсселя, вероятно, закончатся на морализаторстве, создании бюрократических препятствий или неформальным бойкотом, предполагает Дарья Моисеева, — у руководства ЕС сейчас нет на это ресурсов.

— Важно понимать, что разбирательство с Венгрией фактически парализует работу ЕС, а это последнее из того, что сейчас хотели бы видеть в Париже и Берлине. Недаром Олаф Шольц заявлял о необходимости скорейшего согласования кандидатур фон дер Ляйен, Антониу Кошты и Каи Каллас, чтобы европейские структуры смогли бы быстрее вернуться к работе. У меня есть сомнения, что Франция и Германия поддержат инициативу по смене венгерского председательства. Да, делаются запросы, происходит некоторая дипломатическая и непубличная суета. Возможно разными способами сделать это председательство тяжелым для Будапешта, но реальной опасности для Орбана, на мой взгляд, пока нет, — прокомментировала эксперт.

И, конечно, Трамп

Разрушение картины европейского единства — важнейшая из проблем, создаваемых Орбаном для европейской бюрократии, и, вероятно, она является настоящей причиной столь бурного беспокойства. При этом попытка оказывать публичное корпоративное давление на него — посредством санкций или даже пересмотра процедуры венгерского председательства — неизбежно повлечет сбой в работе механизмов управления ЕС, причем в самый неподходящий момент.

Орбан неоднократно и открыто выражал свои симпатии в отношении Дональда Трампа. Более того, кроме заявлений венгерский лидер также продолжает предпринимать усилия по консолидации европейских союзников 45-го президента США. Именно он созвал и провел конференцию консервативных политических действий (CPAC), на которой, кроме прочих, присутствовал сенатор Джей Ди Вэнс, один из кандидатов, рассматриваемых Трампом на пост вице-президента.

Саммит, посвященный 75-летию НАТО, в Вашингтоне, США Фото: REUTERS/Leah Millis

Сразу по окончании саммита НАТО Орбан ожидаемо отправился в Мар-а-Лаго, резиденцию Трампа во Флориде. О содержании их беседы ничего не сообщается, однако его не трудно предположить. После обмена информацией со всеми заинтересованными сторонами премьер-министр Венгрии, взявший на себя роль посредника между Москвой и вероятным президентом США, передал полученные сведения Трампу. По заявлению самого Орбана, «видение послевоенной Европы» было одним из пунктов обсуждения на встрече с Владимиром Путиным. В Пекине же, как сообщает El Pais, премьер-министр Венгрии сообщил председателю КНР, что «прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, а также быстрые и интенсивные мирные переговоры могут быть интересны новой администрации [США]».

Всё это не может не раздражать Брюссель. Более того, как отмечают эксперты, оставшееся без ответа «самоуправство» Орбана способно побудить к выступлению его союзников в Европе, до сих пор державшихся в тени по конъюнктурным соображениям. Такие политики в Евросоюзе есть. Орбан имеет возможность и полномочия говорить вслух то, о чем думают многие, подчеркивает старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Орбан высказывает свою позицию без оглядки на согласие Брюсселя. Этим он отличается от множества европейских политиков, ставящих единство выше непосредственного решения проблемы. Кроме прочего, он действует от лица тех, кто по различным причинам не может высказываться открыто. Поэтому, когда венгерский премьер-министр говорит, он не одинок в своих взглядах. И это очень серьезный вопрос для евробюрократии, — резюмирует эксперт.