На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное

Главы государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, 10 июля обнародовали итоговую декларацию, в которой Россия объявлена угрозой для стран альянса, Украина — вставшей на «необратимый путь» в НАТО, а стратегия расширения останется неизменной, как и наращивание военной мощи стран-членов. «Известия» собрали ключевые тезисы из Вашингтонской декларации.

Будущее Украины — в НАТО

«НАТО — оборонительный союз. Наше обязательство защищать друг друга и каждую пядь союзной территории в любое время, как это закреплено в статье 5 Вашингтонского договора, является непоколебимым», — открывает декларацию первый из 38 (плюс шесть дополнительных по Украине) пунктов.

В документе заявлено о решении создать Группу НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (NSATU), чтобы координировать предоставление военной техники и обучение со стороны союзников и партнеров. Его цель — поставить помощь Украине в сфере безопасности на прочную основу, обеспечив усиленную, предсказуемую и согласованную поддержку.

«NSATU, которая будет действовать в союзных государствах, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН. Согласно международному праву, NSATU не сделает НАТО стороной конфликта. Он будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая ее дальнейшую интеграцию в НАТО», — сказано в пункте 15.

Кроме того, на Украине продолжат создание Совместного аналитического, учебного и образовательного центра НАТО – Украина (JATEC) и, по предложению генсека НАТО, назначат старшего представителя НАТО в стране.

Отмечая «конкретный прогресс» Украины после Вильнюсского саммита в демократических, экономических и реформах в сфере безопасности, коллеги из НАТО обещают, что интеграция страны в альянс не за горами.

«Будущее Украины — в НАТО. Украина становится всё более оперативно и политически интегрированной в альянс. Поскольку Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем и поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Мы подтверждаем, что будем в состоянии направить Украине приглашение о вступлении в Североатлантический альянс, когда союзники согласятся и условия будут выполнены», — заверили украинцев страны-члены.



При этом, как ранее отмечал политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа. По словам эксперта, очевидно, что сегодня НАТО выгоднее использовать Украину как инструмент для борьбы с Россией.

С этим утверждением согласен и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. Он подчеркнул, что план украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, по вступлению страны в НАТО нереалистичен, Украина никогда не вступит в блок.

«План Зеленского — бредовый, он нереален, он никуда не приведет. Надеюсь, во время дискуссий произойдет какой-то рациональный мыслительный процесс, который приведет к единому мнению, но я не думаю, что у них найдется единый план, у них будут разногласия внутри», — сказал эксперт.

Усиление долгосрочной поддержки Украины

Относительно долгосрочной помощи и поддержки Киеву страны альянса пообещали наладить регулярные финансовые поступления, отправку оружия и техники, специалистов и инструкторов для обучения.

«Посредством пропорциональных взносов страны НАТО намерены обеспечить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение 2025 года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности», — говорится в декларации.

Подобное намерение похвалил глава Белого дома Джо Байден — Вашингтон гордится поддержкой Киева, и взносы из бюджета США продолжат поступать, сказано в сообщении американского президента. При этом итальянская газета Corriere della Sera 10 июля сообщила, что США и Евросоюз поделили оговариваемую в Вашингтоне сумму в €40 млрд на помощь Украине пополам. Свою долю нарастит Рим, который ранее предоставлял помощь Киеву в размере около €1,2 млрд, а сейчас намерен передать около €1,7 млрд.

Ранее вышеописанные намерения коллег не оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал вспомнить о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана 75 лет назад как мирный проект. Теперь же нарастающая военизация альянса, который всё активнее втягивается в украинский конфликт, угрожает последствиями, которые невозможно предсказать.

При этом его миротворческую миссию с посещением Киева, Пекина и Москвы не все оценивают однозначно. Как заявил французский политолог Николя Миркович в беседе с «Известиями», Венгрия хоть и не самый значимый член НАТО, будет всё же интересно услышать, что скажет Орбан. Сегодня он единственный в мире политик, который встречался с лидерами Украины, России, Китая и США.

«Но его позиция явно не совпадает с позицией Соединенных Штатов, Великобритании или Франции. Поэтому на саммите альянс не предложит ни мирного плана, ни плана нормализации, ни плана по переговорам», — добавил он.

Его линию продолжил профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко — он призвал не переоценивать усилия Венгрии и не исключил, что для Орбана, возможно, намеренно создается реноме борца и диссидента внутри альянса, чтобы использовать его как фигуру для переговоров с Россией.

Он напомнил, что для Орбана это не более чем рабочие визиты с целью прощупать стороны на готовность к переговорам.

Заявления об угрозе со стороны России для евроатлантической безопасности

В вышеописанном контексте не удивительным для многих оказалось упоминание о России как об основной угрозе НАТО, обороне от которой посвящены все будущие усилия.

«Мы полны решимости сдерживать и противостоять агрессивным действиям России и противодействовать ее способности вести дестабилизирующую деятельность в отношении НАТО и союзников. К следующему саммиту мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся обстановки в сфере безопасности», — заявили в декларации.

При этом альянс заверил, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Страны-участницы по-прежнему готовы «поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы снизить риски и предотвратить эскалацию».

После первого дня саммита российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что альянс продемонстрировал свою агрессивную сущность. Политика коллективного Запада исполнена тирании, неоколонизаторства и навязывания своей воли силой оружия. По его словам, страны НАТО слепо идут по пути эскалации украинского конфликта, прокладывая тропу к третьей мировой войне.

«В ходе сегодняшних мероприятий в Вашингтоне мы не услышали ни одного слова о мире. Всё то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны», — сказал посол.

Об этом также заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, который напомнил, что стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» и его отход от контролирующих вооружения документов могут привести к столкновению ядерных держав.



Он добавил, что сегодня особенно ясно проявляется стремление «трансатлантических союзников» всё глубже погрузиться в омут конфронтации с Россией на стороне киевского режима.

Дестабилизирующие Иран и Китай

В подборке недружественных Североатлантическому альянсу стран кроме РФ упоминаются также Белоруссия, КНДР, Китай, Иран. Все они посредством сотрудничества с Москвой провоцируют затягивание украинского конфликта, уверены там.

«Дестабилизирующие действия Ирана влияют на евроатлантическую безопасность. <…> Заявленные амбиции и политика принуждения Китайской Народной Республики (КНР) продолжают бросать вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. Углубление стратегического партнерства между Россией и КНР и их взаимоусиливающие попытки подорвать и перекроить основанный на правилах международный порядок вызывают глубокую озабоченность», — перечисляются текущие угрозы НАТО.

В декларации отметили, что альянс сталкивается с гибридными, кибернетическими, космическими и другими угрозами, злонамеренной деятельностью государственных и негосударственных субъектов.

В пункте 23 документа НАТО призвало все страны отказать России в какой-либо помощи, а всех, «кто действует вопреки этому и тем продлевает украинский конфликт», альянс решительно осуждает.

В ответ на описанные в декларации обвинения миссия КНР при ЕС заявила, что они полны лжи, Пекин решительно выступает против всех выдвигаемых подозрений.

«Декларация саммита НАТО в Вашингтоне наполнена менталитетом холодной войны и воинственной риторикой, а контент, связанный с Китаем, полон провокаций, лжи, подстрекательства и клеветы», — заявили в дипмиссии.

До этого Китай со страниц газеты Global Times напоминал, что Североатлантический альянс пытается создавать конфликты и нестабильность в мире, например в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но при этом сталкивается с собственной разобщенностью. Альянс, а особенно играющий в нем ведущую роль Вашингтон, раздувает миф об угрозе, которую якобы несет Пекин для всего мира и в первую очередь для АТР. Используя эту идею, блок пытается посеять раздор в регионе так же, как уже сделал это в Европе.

Колумнист газеты South China Morning Post Алекс Ло 9 июля заявил в своем материале, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посвятил много времени попыткам изобразить Китай врагом Запада. При этом военный блок — настоящая угроза безопасности Азии. НАТО сама создает угрозу глобальной войны, и вины Пекина в этом нет.

НАТО продолжит расширяться

Члены альянса закрепили в итоговой декларации в Вашингтоне намерение продолжать расширение НАТО. Западные Балканы и Черноморский регион имеют стратегическое значение для Североатлантического союза, поэтому, «сохраняя твердую приверженность их безопасности и стабильности», НАТО продолжит укреплять «политический диалог и практическое сотрудничество с Западными Балканами».

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему присутствию НАТО на Западных Балканах, в том числе через возглавляемые НАТО Силы для Косово (KFOR). Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, защиты, стабильности и свободы судоходства в Черноморском регионе, включая, в соответствующих случаях, Конвенцию Монтрё 1936 года. Мы приветствуем активизацию тремя прибрежными союзниками Целевой группы по противоминным средствам в Черном море. Мы будем и дальше отслеживать и оценивать события в регионе и повышать нашу ситуационную осведомленность», — прописано в документе.

Другой важный тезис, указанный в декларации, касается сближения сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона в связи с его прямым влиянием на евроатлантическую безопасность, в том числе за счет поддержки Украины.

«Мы встретимся с руководством Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея, а также Европейского союза, чтобы обсудить общие вызовы безопасности и области сотрудничества. <…> Мы укрепляем диалог для решения межрегиональных проблем и расширяем наше практическое сотрудничество, в том числе посредством флагманских проектов в сферах поддержки Украины, киберзащиты, противодействия дезинформации и технологий. Эти проекты повысят нашу способность работать вместе над общими интересами безопасности», ― сказано в декларации.

Помимо этого указывалось, что НАТО нацелено усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом «поддержки мира» в регионе.

«Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе», — указано в итоговой декларации.



Также отмечалось, что лидеры стран НАТО проведут свою следующую встречу в июне 2025 года в Гааге.

О длительной истории неизменной стратегии расширения НАТО в эти дни стало известно также благодаря рассекреченным архивным документам при столичном Университете Джорджа Вашингтона. В них прописаны намерение НАТО еще в 1990-х годах прорабатывать вопрос о принятии в альянс Украины и меры дальнейшего расширения влияния блока.

«С бывшими социалистическими государствами Центральной и Восточной Европы, странами Балтии и Украиной наметить дальнейшие действия; сформулировать предписания; рассмотреть военные последствия; сделать список полноценных кандидатов, вопрос вступления которых всё еще остается открытым; подчеркнуть необходимость поддержки позитивного параллельного пути для России», — отмечено в секретных записях.