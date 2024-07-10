НАТО объявил о поддержке намерения Украины стать частью альянса

Страны НАТО намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом сказано в совместной декларации по итогам саммита в Вашингтоне, опубликованной в среду, 10 июля.

«Будущее Украины — в НАТО. Украина становится всё более совместимой и политически интегрированной с альянсом. <...> Поскольку Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы продолжим поддерживать ее на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», — сказано в документе.

В декларации также отмечается, что приглашение Украины вступить в объединение будет направлено сразу же, как только будут выполнены все необходимые для ее вступления условия, а также когда все союзники дадут свое согласие.

По словам участников альянса, каждое решение в рамках взаимодействия НАТО и Киева представляет собой «мост к членству Украины» в альянсе.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не ожидает ничего хорошего от саммита НАТО в Вашингтоне, решения блока усилят эскалацию украинского кризиса.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Украину к членству. Например, по итогам саммита государства — участники блока согласуют большой пакет мер, в том числе долгосрочные финансовые обязательства и новые военные поставки.

При этом 7 июля портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы также отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к организации в ближайшее время.

4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.