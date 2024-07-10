Столтенберг назвал преждевременным вопрос о сроках вступления Украины в НАТО

В настоящее время вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Такое заявление 10 июля сделал генсек организации Йенс Столтенберг в ходе саммита блока в Вашингтоне.

«Чтобы принять страну в НАТО нужен консенсус. Страны НАТО подтвердили, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить, когда это произойдет», — высказался он во время выступления перед журналистами, передает «РИА Новости».

Столтенберг отметил, что на данный момент НАТО «приближает» Украину к членству. Например, по итогам саммита государства —участники блока согласуют большой пакет мер, в том числе долгосрочные финансовые обязательства и новые военные поставки.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет внимательно следить за этим мероприятием. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью нанесение стратегического поражения России.

Ранее в этот день стало известно, что Североатлантический альянс передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году. Кроме того, для укрепления дальнейших институциональных отношений Украины и НАТО принято решение о назначении старшего гражданского представителя в Киеве.

Также в среду Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для организации. По его словам, победа российской стороны придала бы сил Ирану, Северной Корее и Китаю — основным противникам западного блока.

После этого, 7 июля, портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы также отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к организации в ближайшее время.

4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент государства Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.