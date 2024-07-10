Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО

НАТО считает самым большим риском для себя «победу России на Украине», поскольку такой исход существенно повредит альянсу. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне во вторник, 9 июля.

«Самой большой ценой и самым большим риском будет победа России на Украине. Мы не можем этого допустить», — заявил Столтенберг.

По его словам, победа российской стороны придала бы сил Ирану, Северной Корее и Китаю — основным противникам Североатлантического альянса. Таким образом, исход российско-украинского конфликта определит судьбу объединения на ближайшие несколько десятилетий.

Ранее в этот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне члены альянса дадут обещания по усилению своего национального оборонного потенциала.

Ранее во вторник глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в ходе выступления на саммите альянса в Вашингтоне отметил, что надо думать о мировом порядке после завершения украинского конфликта. По его мнению, успехом саммита была бы как «решительная демонстрация» единства и готовности поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, так и столь же решительное признание наличия проблем помимо Украины. При этом Эйде подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет возможным лишь после окончания конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью стратегическое поражение России и принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.