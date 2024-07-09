Глава МИД Норвегии призвал НАТО начать думать о мире после конфликта на Украине

Странам НАТО следует начать обсуждение мироустройства в период после окончания конфликта на Украине. Об этом 9 июля заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ходе выступления на саммите альянса в Вашингтоне.

«Нам уже сейчас необходимо думать о том, как будет выглядеть мировой порядок после <конфликта> на Украине», — приводит его слова ТАСС.

По мнению министра, успехом саммита была бы как «решительная демонстрация» единства и готовности поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, так и столь же решительное признание наличия проблем помимо Украины.

При этом Эйде подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет возможным лишь после окончания конфликта в стране, и призвал «добиться того, чтобы Россия не выиграла».

Также в ходе выступления глава норвежского МИДа выразил мнение, что трансатлантическое сотрудничество идет на пользу США и Европе.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью стратегическое поражение России и принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

Накануне телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что в проекте декларации НАТО по итогам саммита процесс вступления Украины в альянс описан как «необратимый». Отмечается, что Белый дом поддерживает использование этого слова в тексте, если в документе также будет говориться о продолжении работы Киева над реформами.

В тот же день понедельник президент Чехии Петр Павел призвал страны Североатлантического альянса умерить их ожидания в отношении конфликта на Украине и мыслить более реалистично. Он указал на отсутствие единства среди стран НАТО по вопросу мирного урегулирования и заявил, что не ожидает от саммита серьезного прорыва по вопросу членства страны в альянсе.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.