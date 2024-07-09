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В проекте декларации саммита НАТО процесс принятие Киева в альянс назван необратимым

CNN: в проекте декларации саммита НАТО путь Украины в блок назван необратимым
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Процесс вступления Украины в Североатлантический альянс описан как «необратимый» в проекте декларации по саммиту НАТО, который пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«Белый дом поддерживает использование этого слова («необратимый». — Ред.) в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться», — поделился неназванный американский чиновник.

По словам собеседника телеканала, ожидается, что окончательная версия проекта будет содержать это слово. Как указал CNN, такая формулировка будет «важным сигналом для Киева и Москвы».

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7 июля медиаплатформа Euractiv сообщала, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время. По данным источника Euractiv, государства НАТО обсуждают такие конструкции, как «мост», «необратимость», «реформы», применительно к Украине.

При этом 26 июня политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин сказал «Известиям», что НАТО не желает принимать Украину в свой состав, а «кормит ее завтраками» для достижения собственных целей.

А 4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент государства Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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