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Президент Чехии призвал страны НАТО умерить ожидания в отношении Украины

Time: президент Чехии Павел призвал НАТО умерить ожидания по Украине
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Президент Чехии Петр Павел призвал страны Североатлантического альянса умерить их ожидания в отношении конфликта на Украине и мыслить более реалистично. Свои оценки на этот счет он высказал 8 июля в интервью журналу Time накануне саммита НАТО в Вашингтоне.

В частности, Павел указал на то, что в обозримом будущем Киев не вернет себе утраченные территории. Также он напомнил, что США и Европа не смогли быстро производить достаточное количество вооружений для Украины, поскольку возможности военной промышленности стран НАТО уступают российскому ОПК.

Кроме того, президент Чехии отметил отсутствие единства среди стран — членов альянса, которые по-разному видят завершение конфликта на Украине. Среди прочего Павел заявил, что не ожидает какого-либо серьезного прорыва и по вопросу членства Украины в НАТО в рамках предстоящего саммита.

Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

В прогрессе диалога: как Орбан пытается остановить украинский кризис
И почему коллективный Запад видит в этом проблему

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Bild назвал ничтожной вероятность поражения России в украинском конфликте. Он отметил, что Китай предложил свой мирный план урегулирования, тогда как США делают всё для продолжения конфликта, а в Европе копируют позиции Вашингтона.

Ранее, 25 июня, президент Чехии заявил, что Россия сохранит контроль над новыми регионами, а Украине не удастся их вернуть. Тогда он отметил, что решить украинский конфликт исключительно путем военной поддержки Киева невозможно.

Москва, в свою очередь, неоднократно указывала на готовность к переговорам с киевским режимом. Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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