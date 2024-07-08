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Орбан указал на желание США продолжения конфликта на Украине

Орбан: у Китая есть мирный план, а США хотят продолжать конфликт
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Китай имеет мирный план, с помощь которого можно урегулировать конфликт на Украине, США, напротив, делают всё для его продолжения. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Bild.

«У Китая есть план по мирному урегулированию. У США — политика [продолжения конфликта]. И, вместо того чтобы следовать собственному стратегическому подходу, Европа просто копирует позиции США. С сожалением приходится констатировать, что Европа тоже проводит такую политику», — сказал Орбан, запись интервью с которым опубликовано на YouTube-канале издания.

По словам Орбана, позиция некоторых политиков Евросоюза (ЕС), считающих, что визит Орбана в Москву разделяет Европу, — очень примитивный подход. Он подчеркнул, что встретился с двумя из пяти основных игроков, следующим шагом будет контакт с представителями США, Китая и ЕС, после чего венгерский лидер «продолжит сводить мнения» о том, как скорее достичь мира.

«Проблема в том, что многие европейские политики хотят сразу стопроцентное решение. Но таких решений не бывает. Путь к миру начинается с того, что те, кто находятся в конфликте или рядом с ним, этого мира желают», — подчеркнул Орбан.

Венгерский лидер указал, что конфликт не решить на поле боя, а в ближайшие 3–4 месяца до американских выборов следует ожидать значительных изменений в отношении Украины. Европа должна использовать эту ситуацию, чтобы проводить автономную политику, однако на данный момент нет признаков того, что европейские власти намерены развивать собственный подход к ситуации, добавил он.

«Мои поездки в Киев и Москву ясно демонстрируют, что пути для прямого диалога есть, что есть возможности открыть дипломатические каналы», — заявил Орбан.

В прогрессе диалога: как Орбан пытается остановить украинский кризис
И почему коллективный Запад видит в этом проблему

Ранее в этот день Орбан в ходе встречи с Си Цзиньпином заявил, что Венгрия очень ценит мирную инициативу Китая по урегулированию украинского конфликта. После этих переговоров Орбан рассказал, что из Пекина направится с визитом в Вашингтон.

Си Цзиньпин, в свою очередь, после встречи с венгерским главой правительства подчеркнул, что урегулирования на Украине можно будет добиться только в том случае, если все страны будут привносить в работу по дипломатическому завершению кризиса положительную энергию. Председатель КНР также отметил, что политический путь урегулирования этого конфликта сейчас в интересах абсолютно всех сторон.

До этого, 5 июля, Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудил многие важные международные вопросы, в том числе и пути дипломатического решения конфликта на Украине. Европейские политики раскритиковали Орбана за этот визит. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

2 июля венгерский премьер-министр также встретился и с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, и предложил ему вариант урегулирования конфликта, но Зеленский от него отказался.

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