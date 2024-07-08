Премьер Венгрии Орбан после визита в Пекин посетит Вашингтон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего визита в Пекин направится в США. Об этом политик сообщил в понедельник, 8 июля, по итогам поездки в КНР.

«Следующая остановка: Вашингтон», — написал глава венгерского правительства в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ, ее деятельность запрещена), опубликовав кадры из аэродрома.

Ранее в этот день Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В соцсети X он подчеркнул, что Китай является ключевой силой для мирного итога конфликта на Украине. Обсуждение кризиса, по его словам, стало основной темой переговоров, которые состоялись через два месяца после того, как китайский лидер посещал Будапешт.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» и внимательно следить за дальнейшими действиями Виктора Орбана в рамках «миротворческой миссии» на следующей неделе.

До этого, 5 июля, Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Визит премьера в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

Кроме того, 2 июля глава венгерского правительства также встретился и с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан на переговорах предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.