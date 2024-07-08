Будапешт очень ценит, что Пекин выступает за прекращение украинского конфликта и разработал мирную инициативу. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 8 июня во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе своего визита в Китай.

«Даже в случае конфликта, происходящего по соседству с Венгрией, мы высоко ценим вашу мирную инициативу», — сказал Орбан, его слова приводит издание Magyar Hírlap.

Глава правительства Венгрии уверен, что кроме непосредственных сторон конфликта в урегулировании украинского кризиса будут участвовать также США, Евросоюз (ЕС) и Китай, и именно поэтому после Киева и Москвы Орбан отправился в Пекин.

Премьер-министр также напомнил об успехе визита Си Цзиньпина в Будапешт в мае, когда были достигнуты серьезные договоренности, важные для обеих стран. Орбан обратил внимание, что дружба между венграми и китайцами сложилась уже на протяжении нескольких поколений, а своей поездкой в республику председатель КНР повысил уровень отношений между государствами. Премьер-министр подчеркнул, что теперь Будапешт и Пекин работают над «наполнением этой формы содержанием».

Кроме того, глава правительства Венгрии поздравил Си Цзиньпина с тем фактом, что Китай — сильное и стабильное государство, имеющее большое значение для всего мирового сообщества в «турбулентной» международной политике.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин ранее в этот день. Позднее он встретился с Си Цзиньпином. В министерстве иностранных дел Китая отметили, что они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, который представляет взаимный интерес для государств. Орбан во время встречи с председателем КНР заявил, что Китай — ключевая держава, способная создать условия для мирного урегулирования украинского конфликта.

Накануне, 7 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал политикам европейских стран «пристегнуть ремни» и внимательно следить за последующей деятельностью Орбана в ходе его «миротворческой миссии». За день до этого премьер-министр рассказал, что с 8 по 14 июля собирается принять участие в нескольких переговорах, столь же неожиданных, как встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого, 5 июля, Орбан с делегацией прилетел в Москву, где встретился с российским лидером и обсудил с ним многие важные международные темы, среди которых были пути мирного разрешения конфликта на Украине. Европейские политики раскритиковали венгерского премьер-министра за его поездку в Россию. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

2 июля Орбан также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. На переговорах глава венгерского правительства предложил Зеленскому мирный план разрешения конфликта, но он не принял эту инициативу.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.