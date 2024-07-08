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Орбан назвал Китай ключевой державой в создании условий для мира на Украине

Орбан: Китай является ключевой державой в создании условий для мира на Украине
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Китай представляет собой ключевую державу, которая может создать условия, чтобы установить мир в конфликте на Украине. Такое заявление в понедельник, 8 июля, сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своего официального визита в Китай.

«Китай является ключевой державой в создании условий для установления мира [в конфликте на Украине]. Именно поэтому я приехал на встречу с президентом Си в Пекин всего через два месяца после его официального визита в Будапешт», — говорится в его сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин ранее в этот день. Позднее он встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В министерстве иностранных дел Китая отметили, что они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, который представляет взаимный интерес для государств.

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7 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал политикам европейских стран «пристегнуть ремни» и внимательно следить за дальнейшими действиями Орбана в рамках «миротворческой миссии» на следующей неделе. За день до этого венгерский премьер заявил, что с 8 по 14 июля планирует провести несколько «таких же неожиданных» встреч, как его недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Так, 5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву, где вскоре встретился с российским лидером. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Визит Орбана в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

До этого, 2 июля, глава венгерского правительства также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан на переговорах предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

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