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Си Цзиньпин прибыл в Венгрию для переговоров с Орбаном

Си Цзиньпин прибыл в Будапешт, где пройдут переговоры с Орбаном
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Фото: REUTERS/PM Office/Vivien Cher Benko
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт для переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком. Об этом 8 мая сообщил венгерский новостной портал Index.hu.

Си Цзиньпина и его супругу в международном аэропорту имени Ференца Листа встретили в среду вечером дети, одетые в венгерские национальные костюмы. Они угостили их хлебом-солью по старинному обычаю, а затем гостей приветствовали учащиеся венгерско-китайской двуязычной начальной и средней школы. Короткую культурную программу также представил танцевальный ансамбль.

«Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт за несколько минут до 21:00 (22:00 мск). Официальная программа начнется в четверг, его примет премьер-министр Виктор Орбан в Будайской крепости», — сообщается в публикации.

Государственный визит Си Цзиньпина в Венгрию, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений, продлится до 10 мая.

Председатель КНР не посещал эту европейскую страну уже 15 лет, и нынешний визит особенный, так как в Будапешт прибыла и супруга китайского лидера. В четверг, 9 мая, состоится обед, в котором примет участие супруга премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Лидер КНР совершает визиты в страны Европы с 5 по 10 мая. Ранее, 7 мая, телеканал СCTV сообщил о том, что лидер КНР совершил официальный визит в Сербию впервые за восемь лет. Его в торжественной обстановке встретили глава государства Александр Вучич, премьер-министр страны Милош Вучевич, а также председатель парламента Ана Брнабич.

До этого, 5 мая, Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило о том, что Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом во Францию. В аэропорту Париж-Орли его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

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