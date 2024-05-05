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Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом во Францию

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Фото: REUTERS/Michel Euler
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Париж. Об этом 5 мая сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

В аэропорту Париж-Орли его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Си Цзиньпин заявил, что в ходе визита он обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а также важные региональные и международные вопросы.

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Ранее в этот день президент Франции сообщил, что намерен активно обсудить с Си Цзиньпином введение перемирия и остановку всех текущих мировых конфликтов на период проведения Олимпиады-2024 в Париже.

Как прокомментировал китаист Алекс Вонг, Запад требует от Китая прекращения поддержки России, однако встреча лидеров двух стран вряд ли повлияет на отношения Пекина с Москвой.

Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая. Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа.

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