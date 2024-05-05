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Эксперт усомнился во влиянии Макрона на позицию Си Цзиньпина по Украине

Китаист Вонг: встреча Си Цзиньпина и Макрона не повлияет на позицию КНР по Украине
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Фото: TASS/АВАСА/Liewig Christian
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Вооруженный конфликт на Украине будет центральной темой встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 5 мая сообщил телеканал Europe 1.

«Я плохо себе представляю, чтобы глава Китая внезапно изменил свою позицию. Китай все-таки является центральной фигурой в нескольких международных организациях, в которые входит не только Россия, но также Северная Корея и Иран. Таким образом, его (Китая) система ценностей и убеждений полностью противоположна западной и европейской», — заявил китаист Ален Вонг.

По данным телеканала, в ходе встречи будет затронут вопрос торговли между двумя странами, в частности вопрос открытия новых китайских заводов по производству электрических батарей. Укрепление экономического сотрудничества со странами Евросоюза (ЕС) является важным для Китая, соперничающего с США.

«Ключевая стратегия Китая — не допустить, чтобы Европа объединилась против него с Соединенными Штатами. С этой точки зрения идея Эммануэля Макрона о «третьем пути» представляет большой интерес для Китая, поскольку это раскалывает Запад надвое», — пояснил Ален Вонг.

Он отметил, что Запад требует от Китая прекращения поддержки России, однако встреча лидеров двух стран вряд ли повлияет на отношения Пекина с Москвой.

Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.

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Ранее в этот день Макрон заявил о важности КНР для Европы при решении проблем безопасности и климата. Французский лидер также выступил за укрепление европейского суверенитета при сохранении экономического сотрудничества с Китаем.

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